"Son cosas del directo", ese es el resumen perfecto de lo que ocurrió ayer en Radio El Día de Tenerife durante su entrevista con el entrenador del Granada, José Luis Oltra. El problema es que lo dijo el entrevistado y no el periodista, y eso seguramente marca dramáticamente el devenir de la situación que se dio en el coche de José Luis Oltra.

Tras quince minutos de charla sosegada y tranquila sobre el futuro de Granada y Tenerife en Segunda División, un policía local de repente irrumpió en la conversación para entrevistar a su manera Oltra. Se dio entonces una conversación a tres bandas que resulta hilarante a la vez que incómoda. El policía preguntando a Oltra por la ITV y el entrevistador esperando que le hablase del posible interés del Granada en Nano Mesa.

"Son cosas del directo", dijo Oltra entre que hablaba con el entrevistador y trabaja de apañarse con el policía. El problema vino cuando conductor y autoridad tuvieron una disparidad de opiniones sobre la ITV, el policía decía que no la había pasado y Oltra mantenía que "aun no era el mes". Finalmente el entrevistador prefirió zanjar la entrevista deseando suerte al entrenador en su gestión con las fuerzas del orden. Esperemos por su bien que todo fuera un malentendido y no hubiera multa.