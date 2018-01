Valverde: "Cuando estás en una semifinal te la tienes que jugar"

Ernesto Valverde ha destacado la importancia de la eliminatoria contra el Valencia al afirmar que en una semifinal "te la tienes que jugar" por la posibilidad de conseguir el pase a una final de la Copa del Rey.

En la rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales que se disputará este jueves en el Camp Nou, el preparador del equipo azulgrana ha elogiado al Valencia, a pesar de los resultados irregulares que ha cosechado en las últimas semanas.

"Veo al Valencia parecido al del día de la Liga. Entonces estaban inmersos en una racha de ganar muchos partidos, ahora puede que hayan acusado tanto partido, pero le veo con el mismo potencial. Ante el Real Madrid fue un 1-4, pero hubo muchas fases del partido que tuvieron opciones de empatar", ha puntualizado.

En este sentido, el técnico ha subrayado que es "un rival duro, que está haciendo una gran temporada", por lo que, según su opinión, será "fundamental sacar un buen resultado" en el Camp Nou porque "en casa es un equipo fuerte y mantener la portería a cero es un punto importante".

De esta manera, Valverde plantea el partido de este jueves "como si fuera un partido de Liga", si bien ha matizado que en un partido de ida "siempre se puede especular" un poco más.

No obstante, tiene claro que en una semifinal no hay tiempo para cálculos: "Cuando estás en una semifinal te la tienes que jugar. Es una oportunidad de llegar a una final y debemos intentarlo todo porque no ocurre todos los días poder llegar a una final".

Según Valverde, una de las claves del encuentro residirá en controlar el contraataque del Valencia. Por ello, ha explicado que su equipo técnico ha revisado el partido contra el Alavés, en el que su equipo sufrió en las transiciones rápidas de su rival. "Ves al Valencia y tiene laterales largos que siempre buscan el dos contra uno. El Atlético de Madrid y el Real Madrid hacen lo mismo y en los grandes equipos los laterales son fundamentales", ha analizado.

En definitiva, prevé una "eliminatoria abierta, bonita de ver para el espectador y complicada" tanto para su equipo como para el Valencia. Con vistas a este jueves, Valverde ha confirmado que muy probablemente Sergio Busquets, que se perdió el último entrenamiento por una gastroenteritis, pueda estar a disposición para jugar. Por su parte, André Gomes lo tendrá más complicado debido a las molestias digestiva que le impidieron jugar ante el Alavés.

Más allá de la semifinal de la Copa del Rey, el técnico del Barcelona ha comentado la actualidad del primer equipo marcada por el adiós de Gerard Deulofeu, cuya cesión por el Watford se confirmó ayer.

Sobre el extremo catalán, ha afirmado que su adiós "son circunstancias que ocurren" y, a pesar de que en los últimos meses no ha gozado de minutos, se ha mostrado contento con "el trato personal" que ha tenido con el jugador. "Él tenía muchas ganas cuando llegó, nosotros también, ha tenido opciones para demostrarlo y las cosas no han salido. Todos hemos pensado que lo mejor era buscar una salida que pudiera gozar de más minutos, sabiendo además que hay un Mundial", ha recordado.