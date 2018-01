Puigdemont, en un supuesto mensaje de móvil: "Moncloa triunfa, esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado"

La cadena de televisión Telecinco ha difundido esta mañana unos mensajes, presuntamente enviados ayer por la tarde por Carles Puigdemont al exconseller Toni Comín, ambos huidos a Bruselas, en los que el expresidente catalán asegura que "esto se ha terminado", en supuesta alusión a su investidura. Un cámara de Telecinco grabó el teléfono de Comín cuando estaba recibiendo esos mensajes.

"Supongo que tienes claro que esto se ha terminado", le dice, según Telecinco, Puigdemont a Comín, remarcando:"Volvemos a vivir los últimos días de la Catalunya republicana". Otras de las misivas enviadas, según la cadena de televisión, son: "Moncloa triunfa", "Esto se ha terminado", "Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí", "Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardà". En estos supuestos mensajes, Puigdemont confiesa que espera que los encarcelados por su implicación en el proceso secesionista "puedan salir de la cárcel" porque, de no ser así, "el ridículo es histórico".

En otro de los mensajes, según Telecinco, afirma: "No se lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común", afirma Puigdemont, para después añadir: "Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia".

Fuentes de la defensa de Puigdemont han confirmado a la SER que por el momento no pueden confirmar ni desmentir el contenido de los mensajes, ni si se trata de otro interlocutor diferente a Puigdemont. Estas fuentes sostienen que se están haciendo comprobaciones y que, en todo caso, sea o no una información veraz, van a emprender acciones penales mediante una denuncia,bien sea por manipulación de contenidos o bien por vulnerar la intimidad de los autores de los mensajes. Las denuncias se presentara, en principio, tanto en España como en Belgica.