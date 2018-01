Puigdemont dice que no se echará atrás aunque a veces dude porque es humano

El candidato de JXCat y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tuiteado después de que trascendieran los mensajes en los que afirmaba, entre otras cosas: "Moncloa triunfa, esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado". Puigdemont dice ahora que no se echará atrás aunque a veces dude porque es humano. En el tuit se puede leer: "Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se deben violar. Soy humano y hay veces que también dudo. También soy el president y no me arrugaré ni me echaré atrás, por respeto, aprecio y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!"

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 de enero de 2018

El exconseller de Salud, Toni Comín, a quien iban dirigidos los mensajes, afirma en Twitter que cualquier misiva sacada de su contexto pierde siempre su significado. En una serie de cuatro tuits explica que la posición política del Puigdemont ha sido expresada hace pocas horas, en un mensaje oficial."Quien no lo haya entendido, puede repasar este mensaje porque es del todo inequívoco", afirma. El expresident aseguró que es el único candidato posible.

Afirma Comín que la unidad del independentismo "está abosolutamente garantizada" y que están "conjurados" para "hacer valer los resultados del 21-D". De forma que si "el bloque del 155 está haciendo ilusiones sobre la división del independentismo, tendrá un enorme disgusto". Sostiene que no van a permitir que una "causa penal totalmente aberrante e ilegítima invalide el resultado del 21-D. Sin respeto a la voluntad popular no hay democracia. Y la democracia no se negocia". Comín ha confirmado también que emprenderá acciones legales porque "la revelación de secretos (obtener subrepticiamente las conversaciones de terceros) es delito en España y en Bélgica".

1. La revelació de secrets (obtenir subreptíciament les converses de tercers) és delicte a Espanya i a Bèlgica, mereixedor per tant de les pertinents accions legals. A banda que qualsevol missatge tret del seu context perd sempre el seu significat. — Toni Comín (@toni_comin) 31 de enero de 2018