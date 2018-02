Rajoy decidirá esta semana si prescinde o no de Luis de Guindos

En noviembre de 2016, Mariano Rajoy presentó su nuevo gabinete. En este continuaba Luis de Guindos. El ministro de Economía sumó a sus funciones la cartera de Industria y Competitividad. Por aquel entonces él deseaba marcharse pero finalmente repitió. Pensaba que ya había dejado España encarrilada y no tenía intención de seguir una legislatura más. Pero el presidente del Gobierno le llamó, se lo pidió y él por lealtad decidió quedarse.

Por eso mismo ahora muchos populares comentan que será el elegido para la candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Están convencidos de que Rajoy le devolverá el favor. Los que conocen bien a Guindos dicen que tiene “el prestigio requerido” para ocupar ese cargo. Además, subrayan que el ministro está ahora “en tiempo extra” y que esta sería una salida muy digna para él. Creen que el jefe del Ejecutivo se podrá apuntar así un tanto. Sostienen que no se puede arriesgar a perder esta plaza. Es importante para nuestro país porque no tenemos apena representación en los organismos internacionales.

Pero siempre se puede torcer algo. Algunos cuentan que en Frankfurt prefieren una mujer con el fin de paliar la desigualdad de género. Por eso empezaron a sonar varios nombres, como el de Eva Valle, directora de la oficina económica de la Moncloa. También comentan que en los círculos económicos preocupa mucho la marcha de Guindos, pendientes de ver quién viene en su lugar. Y hay quien teme que los hermanos Nadal y Cristóbal Montoro interfieran. Aunque, muchos dirigentes conservadores opinan que la relación es tan mala que serán los primeros interesados en verle fuera.

Los plazosEl próximo 7 de febrero finaliza el plazo para presentar oficialmente la candidatura en el Parlamento Europeo. El 19 se consensuará un nombre en la reunión del Eurogrupo y en el encuentro del Consejo Europeo, de los días 22 y 23 de marzo, se resolverá la incógnita. Aunque el elegido no se sentará en la silla del portugués Vítor Constâncio hasta que la deje vacante el próximo 31 de mayo. El jefe del Banco Central Europeo seguirá siendo Mario Draghi y en el PP todo el mundo piensa que si Rajoy da el paso es porque lo tiene “bien amarrado”. Dan por hecho que su opción contará con el aval de Alemania, Francia e Italia.

Si Rajoy se decanta finalmente por proponer a Guindos, los conservadores piensan que debería dimitir de inmediato para “no perder independencia” (no es militante del PP). Aunque el ministro de Economía siempre podría apurar los plazos hasta ese Consejo Europeo de finales de marzo. De esa forma daría también al presidente un margen de actuación.

El jefe del Ejecutivo se vería obligado a afrontar una crisis de Gobierno. Desde las elecciones catalanas, muchos cargos conservadores reclaman a su jefe cambios profundos en el equipo pero sus colaboradores consideran que, en este caso, solo haría un movimiento puntual. Cambiaría nada más que esta ficha porque no es de revoluciones. Y por eso mismo algunos cargos no tienen tan claro que su apuesta vaya a ser Guindos. Creen que es difícil sustituirle y recuerdan que al presidente no le gustan nada los líos. Lo mismo para ahorrárselos opta por otra persona. A Rajoy, desde luego, le incomoda que le saquen este asunto y como siempre guarda el secreto hasta el último minuto. Pero algunos líderes del ámbito financiero ya han empezado a despedirse de Guindos.