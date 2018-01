A pesar de sus buenos índices de audiencia y de haber logrado hasta cuatro premios Emmy y un gran número de nominaciones para recibir docenas de premios, la serie estadounidense 'Aquellos maravillosos años' fue cancelada tras finalizar su sexta temporada. Pocas fueron las personas que entendieron por aquel entonces esta decisión. Ahora, 30 años después del estreno de la serie, la actriz Alley Mills, quien interpretaba a Norma Arnold, revela la demanda que acabó con la serie en una entrevista para Yahoo!

La que interpretara a la madre de Kevin Arnold ha explicado que, al igual que ha pasado recientemente con House of Cards, la serie fue cancelada (en parte) por una demanda de acoso sexual. Una demanda llevada a cabo por la responsable de vestuario Monique Long, que acusaba a los actores Fred Savage (Kevin Arnold en la serie) y Jason Hervery (Wayne Arnold) de acosarla física y verbalmente cada día.

La demanda que acabó con la serie



Bajo el punto de vista de la actriz, la demanda interpuesta por Monique Long, recogida por Los Ángeles Times en 1993, evitó que la serie renovara por una séptima temporada: "Cuando filmamos el final de la serie, nadie sabía si The Wonder Years iba a renovarse". Según Mills, la "acusación de acoso sexual 'completamente ridícula' interpuesta contra Fred Savage", fue el desencadenante que provocó el final de la serie.

Lejos de criticar la actitud de sus compañeros, la actriz, que considera la demanda como una "gran broma", defiende a Fred Savage, a quien considera la persona "menos ofensiva, más maravillosa y dulce que jamás ha existido en este planeta": "Es un poco como lo que está ocurriendo ahora: algunas personas inocentes pueden verse involucradas en estas cosas; es muy complicado."

Mientras tanto, la abogada de Long, Beverly Grant, explicó que la responsable de vestuario fue despedida por haber expresado su preocupación sobre el acoso.



La serie y Monique Long llegaron a un acuerdo

Según explicaba el diario Los Ángeles Times en 1993, Long solicitó daños no especificados en la demanda. Además de demandar a los dos jóvenes actores, la responsable de vestuario demandó al productor ejeuctivo Bob Brush, al coproductor ejecutivo Michael Dinner, al productor supervisor Ken Topolsky, a New World Entertainment Inc., a New World Television Directions Inc. y a los padres de Savage.

Sin embargo, la demanda fue suspendida después de que ambas partes llegaran a un acuerdo extrajudicial no revelado. Bajo el punto de vista de Mills, el canal de televisión ABC (donde se emitía la serie) compró el silencio de la mujer: "La compraron, eso es lo que realmente me hizo enfadar". La actriz denuncia que ABC nunca debió haber pagado a la mujer: "Querían evitar un escándalo, pero les hizo parecer culpables. No pagas a alguien cuando no ha habido ningún crimen". En definitiva, la actriz considera que la demanda acabó con la serie antes de tiempo y que, de no haber existido, la serie podría haber seguido muchos años más.