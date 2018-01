La petición de Curro Velázquez: "Telecinco tiene que resucitar 'BByC'"

Ni la cuesta de enero, ni el famoso Blue Monday ni el fin de las Fiestas serían suficientes para ensombrecer el buen momento que atraviesa el creador Curro Velázquez, que el pasado 5 de enero debutaba como director de cine con el estreno de Que baje Dios y lo vea, cinta de la que también es guionista.

Una comedia protagonizada por Karra Elejalde, Macarena García y El Langui que ya supera el millón de euros en recaudación gracias a los más de 200.000 espectadores que han acudido a los cines para ver a los miembros del monasterio de San Teodosio desenvolverse en la famosa Champion Clerum.

Con motivo de su debut como director de cine, CADENA SER ha hablado con él para conocer cómo ha vivido este cambio de rol y cómo ha sido su regreso a la gran pantalla, donde ya le vimos como guionista de las dos entregas de Fuga de cerebros, tras una etapa centrado en la televisión…con todo lo que esto conlleva.

"Se puede hacer una serie de 'Que baje Dios y lo vea'"

"Todo empezó con un artículo titulado La Champions de las Sotanas" desvela Curro. "Se hablaba de un equipo español de monjes que se enfrentaba a otros equipos europeos. Me pareció divertido leer cosas como en el centro del campo se saludaban con Ave María Purísima, etc. Me parecía un entorno muy divertido para hacer una comedia para todos los públicos, y a raíz del cual comencé a desarrollar la historia".

Comenzó así un proceso de escritura durante el cual se fueron intercalando proyectos, hasta que finalmente Morena Films dio luz verde a la producción de la película, animando a Curro a que la dirigiese. Un cambio de rol que, pese a su dificultad, le ha sabido sacar partido: "Me gusta este híbrido entre guionista y director porque tienes más control del resultado final, y aunque no tengan que ver un trabajo con el otro, lo considero una continuidad".

Póster oficial de 'Que baje Dios y lo vea' / Morena Films

Y continúa: "El reto más grande como director ha sido que, al pasar el texto a imagen, crezca. En este caso, ha sido una ventaja también ser guionista, porque los actores me hacen propuestas y sugerencias, tengo más libertad y más autoridad: la historia es mía". Una historia que, llegado el caso, no descartaría adaptar a serie de televisión: "Se podría perfectamente".

"Telecinco tiene que resucitar 'BByC', aunque sea como TV Movie"

De hecho, tras esta aventura cinematográfica, Velázquez confiesa que, este 2018, le gustaría regresar a televisión con otra serie: "Para mí lo importante es crear buenas historias y estoy desarrollando historias tanto de cine como de televisión, aunque este año me gustaría regresar con otra serie, tanto escribiendo como dirigiendo".

De salir adelante este proyecto que se trae entre manos, y en el que por ahora lleva poco trabajando, Curro podría quitarse así la espinita que supuso la serie BBC, Bodas Bautizos y Comuniones, la comedia que le encargó Telecinco en 2015 y de la que llegó a grabar un piloto con Mariano Peña, Belén Cuesta y Alfonso Bassave, entre otros.

Pese al casting y la herencia de Chiringuito de Pepe (21,2% de media en su primera temporada), la cadena no siguió adelante con la nueva ficción del creador, una decisión que Curro achaca más a decisiones "empresariales que de contenidos", pero que igualmente costó digerir: "Como creador, te quedas muy triste, con la sensación de no haber aprovechado una oportunidad de enseñar un trabajo que tenía todos los ingredientes para gustarle al público de Telecinco".

De hecho, tal y como desvela Velázquez, ese fue el encargo de Vasile y de Toni Sevilla: "Hacer una comedia diferente, con los ingredientes de Chiringuito. No tan extrema como las que suele hacer la cadena, sino más tierna. Y encontramos ese hueco".

"Tanto mi equipo como yo nos quedamos con la espinita, por eso aprovecho para decirle a Telecinco que la resucite o que emita algún día el piloto que grabamos, aunque sea como TV Movie".

"Todas las series españolas son de autor"

A la espera de ver si Telecinco recoge el guante, Curro continúa desarrollando proyectos que le permitan seguir consolidándose como una de las referencias españolas en comedia: "A mí me gusta contar buenas historias. Me gustaría que todos pudiésemos hacer de todo, no esto de hacer compartimentos. Que alguien que solo hace tele puede hacer un peliculón y viceversa".

Precisamente, esta simbiosis entre televisión y creadores y directores de cine está siendo una de las principales señas de Movistar Plus en su apuesta por la ficción española, llegando a potenciar un género que muchos ya denominan 'series de autor', y con el que Curro no dudaría en atreverse, aunque dejando una cosa clara: "Considero que todas las series son de autor, aunque entiendo cómo se utiliza ahora el término. Ojalá Movistar + quiera hacer una conmigo, porque les propondría una comedia muy gamberra. Yo me atrevo, ¿y ellos?".