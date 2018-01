La chirigota que emociona a los rojiblancos cantando al Vicente Calderón

Muchos aficionados del Atlético de Madrid comparten en los últimos días la letra de un pasodoble de la Chirigota El Pellizco, de Valdemoro (Madrid), que recuerda con cariño el Vicente Calderón. Esta es la letra de la composición, cuyo autor es Juanjo García, que lleva por título 'Ya nunca veré más goles':

Ya nunca veré más goles

mis luces ya se apagaron

ya no se oyen sus canciones

ni el grito de campeones

por mí no ruedan balones

ay qué solo me han dejado.

Los que tanto me querían

de mi pronto se olvidaron

ya no quieren na conmigo, ahora todos van contigo

van pal Metropolitano.

Ya no acampa ningún indio a la verita del río

y el 'poblao' han 'recogío' para no volver jamás.

Sé que muy prontito a mí me derrumbarán

pondrán un jardín bonito y una placa que dirá

aquí estuvo el Calderón, casa de los sufridores.

Y aunque yo me muera de envidia lo comprendo en realidad

y antes que sea mi sepelio te quisiera regalar

los valores que tu abuelo a mí me diera

y por bandera los puedas llevar.

Júrame por tu vida que la bandera,

siempre estará presente en cada rincón, júralo por Dios

que 'pa' eso eres colchonero.

Ten los brazos abiertos 'pa' los de fuera,

Luce siempre bonito 'pa' ser orgullo de la afición

Y envidia del mundo entero.

Ahora que eres el templo de esta bella Religión

Vuélvete loco 'perdío' de este escudo, esta pasión.

Y aunque los celos me carcoman sabe Dios

Que por dentro estoy gritando, como no

Viva el Wanda, viva el Metropolitano.

Aquí se despide 'pa' siempre el Vicente Calderón

Venga mi niño que el Aleti es lo primero

siempre primero

y da por el tu alma y tu corazón

como lo hicimos tu padre y tu abuelo.