La Compañía Nacional de Danza, al borde de la parálisis: 34 bailarines finalizan sus contratos

La temporalidad en la política de contratación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que los tribunales acaban de cuestionar a través de más de 20 sentencias, vuelve a colocar en una situación delicada a la Compañía Nacional de Danza (CND), que dirige José Carlos Martínez.

Son 34 los bailarines de la compañía que no prodrían renovar sus contratos este 31 de agosto, todos ellos con una antigüedad que supera los tres años. Una situación que, de no resolverse, impediría que la CND abriera la temporada del Liceu de Barcelona el próximo 14 de septiembre con Don Quijote. La Compañía está integrada por 50 bailarines y bailarinas.

En declaraciones a la SER, José Carlos Martínez explica: "No me parece posible que se pueda parar la actividad de la Compañía Nacional de Danza por un problema de contratación. Tiene que haber una solución porque si no, en septiembre, no podemos continuar la temporada. Los (16) bailarines que quedarían son los que entraron después, conocen el repertorio pero aún no bailan todas las piezas. Tenemos que seguir con los bailarines que están ahora en la CND porque incluso si no siguiéramos con ellos y contratáramos a otros nuevos, no podríamos seguir porque se tendrían que aprender todo el repertorio y habría una interrupción de todos los espectáculos".

Alba Muriel

El portavoz de UGT-Cultura, Javier Figueroa, considera que, la no renovación de sus contratos el 1 de septiembre "provocará que se paralice la actividad artística de la compañía". Figueroa insta a que se convoque una mesa de negociación con el INAEM, el ministerio de Hacienda y Función Pública para resolver esta cuestión.

Sin embargo, Martínez no se muestra preocupado: "No estoy inquieto todavía porque faltan bastantes meses". Explica que la situación no le pilla de nuevas: "Sabemos esto desde hace dos años, se hicieron contratos que se podían prolongar dos veces, con una duracion de tres años y que llegaríamos a esta situación de no poder contratar a los bailarines de la misma manera. Pero yo he seguido programando y creo que hay tiempo de encontrar una solución"

José Carlos Martínez es consciente de que "falta esa ley de presupuestos para que se puedan proponer los nuevos contratos pero habrá que ver una manera para poder contratar a los bailarines de manera temporal hasta que se pueda desbloquear esta situación, si esto no sucede antes del fin de sus contratos. También es verdad que hay bailarines que ya han puesto una demanda (contra el INAEM) y hay otros que la están poniendo ahora. Yo no sé si el juez dictará las sentencias antes de que acaben sus contratos y, aunque es verdad que la situación es compleja, creo que se puede desbloquear".

Desde el Ministerio de Cultura señalan que hace tiempo que se está trabajando con Función Pública para encontrar una solución que dé respuesta al problema antes del próximo 31 de agosto.