James Ellroy: "El presente me importa una mierda"

Lleva con orgullo el apodo de "perro rabioso" y cultiva el personaje políticamente incorrecto en sus apariciones públicas. "Soy un perro rabioso que he estado encerrado en una habitación durante dos años y ahora estoy dispuesto a morder a todo el mundo". Dice, con una mezcla de humor y arrogancia, que sólo ha escrito obras maestras y que si no le dan el premio Nobel es por su actitud. El escritor asegura que a pesar de los dos millones y medio de euros del Nobel prefiere el premio Pepe Carvalho, aunque, eso sí, dice no haber leído a Montalbán.

Ellroy ha explicado que en su próxima novela, aún sin nombre, continuará el universo de ‘Perfidia’ y habrá un personaje inspirado en su madre, que fue asesinada cuando él era niño en un caso sin resolver. Ellroy había hablado de este episodio de su vida en sus memorias, ‘Mis rincones oscuros’, pero será la primera vez que haga una referencia directa en la ficción.

Ellroy dice que sus novelas no deben entenderse en clave de presente. "El presente me importa una mierda, vivo en el pasado y siempre he vivido en el pasado, cuando tenía 7 años leía las revistas Life de mis padres sobre la época de la segunda Guerra Mundial, el presente no me dice nada".

Fiel a este planteamiento, escribe sus novelas a mano. "No he tocado nunca un ordenador, soy analfabeto desde el punto de vista informático". En cuanto a sus intereses, dice que le gustan "los perros, la música clásica, los felinos depredadores como el jaguar y las mujeres".