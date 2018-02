Los Bulls apartan a Mirotic hasta que sea traspasado

El internacional español Nikola Mirotic ha reconocido que "hay una opción con New Orleans" para un posible traspaso a los Pelicans que podría producirse "en cualquier momento", pero que él desea mantener la calma hasta que se resuelva su situación, que le ha llevado a estar apartado de su equipo.

"Hay una opción con New Orleans. Eso es lo que he oído. Le he dicho a mis agentes que piensen y vean qué es lo mejor para mí. Vamos a tomar una decisión, pero no tenemos que precipitarnos", apuntó Mirotic ante la prensa en Portland, donde se quedó sin jugar ante los Blazers por decisión de la directiva de los Bulls mientras se aclara su futuro.

De acuerdo a la prensa estadounidense, los Bulls están negociando con los Pelicans el traspaso de Mirotic a cambio del pívot turco Omer Asik y una futura elección de primera ronda en el 'draft'. El hispano-montenegrino tiene la opción de vetar un traspaso si no se le garantiza el salario que tiene firmado para la temporada 2018-19.

"Eso es lo bueno, que tengo esa opción. Estoy trabajando con mis agentes, que llevan todo la temporada peleando por mí. Todavía no estamos seguros, tenemos que verlo. Hasta entonces, a jugar a baloncesto, no tengo la necesidad de pensar en New Orleans. Pensaré solo en los Bulls hasta el último minuto que vista su camiseta", prometió.

Además, Mirotic narró cómo están siendo sus sensaciones en estos días tan inciertos. "Me dije a mí mismo: 'Está pasando, está pasando' (su traspaso). Y me dije: 'Vale, ten calma, haz lo que te han dicho que hagas'. Lo único que quiero es lo mejor para mí y para mi futuro en la NBA. Y estoy seguro de que los Bulls también están haciendo lo mejor para ellos", analizó.