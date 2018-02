La mitad de los padres ponen en riesgo a sus hijos al montarles en el coche con abrigo

Por prisa o, muchas veces, por desconocimiento, casi tres de cada cinco padres ponen en peligro a sus hijos en el coche al sentarles en la sillita con el abrigo, según un estudio de Acierto.com. Los expertos señalan que dejárselo puesto incrementa hasta en un 80% las posibilidades de que el niño salga despedido del vehículo en una frenada brusca. El riesgo varía de lo ajustados que vayan los cinturones y lo voluminosa que sea la prenda, pero en lo que coinciden es en señalar que "el abrigo genera un volumen falso en el tórax del pequeño, disparando las posibilidades de que se deslice hacia delante, fuera de la sujeción, si se produce un choque". Además, muchos de estos abrigos son de tejidos especialmente resbaladizos.

Más de un millón no usan siempre la silla

El estudio de la comparador de seguros revela también que 1,2 millones de conductores no usan siempre la sillita homologada. De entre ellos, el 27% reconoce no hacerlo nunca y el 73% admite que a veces "se le pasa".

Todos los menores cuya estatura sea igual o inferior a los 135 centímetros deben desplazarse siempre en los coches en las sillas homologadas que establece el Reglamento General de Circulación y éstas deben ir debidamente sujetas al vehículo con los cinturones de seguridad. No hacerlo implica una sanción de hasta 200 euros y la pérdida de tres puntos de carnet, pero lo importante es que este tipo de sistemas de retención pueden reducir un 75% el riesgo de lesiones. A pesar de eso, tan sólo un 10% de los encuestrados cree que este tipo de dispositivos no protege adecuadamente a sus hijos.

La silla siempre debe ajustarse a la estatura del niño, por eso, su cabeza nunca debe sobresalir del respaldo. Para saber si está homologada, basta con fijarse en que en la etiqueta se lea ECE R44/04 (la normativa europea).

Maxicosi sólo para desplazamientos cortos

Los expertos también llevan tiempo advirtiendo de que no es bueno que los bebés de menos de un año pasen mucho tiempo sentados en las sillas llamadas comúnmente maxicosi, concretamente, aconsejan que no se sobrepase la hora y media: "La postura que adquieren los peques en estos dispositivos incrementa el riesgo de bradicardia (el corazón bombea más lentamente), de apnea (deja de respirar durante unos segundos) y de desaturación de oxígeno (por lo que llega menos oxígeno a la sangre). Con los consecuentes peligros que eso implica", señalan, y es que este capazo hace que los pequeños tiendan a flexionar el cuello y a colocarse en forma de "c", cerrando la boca y dificultando la respiración.

Según este estudio, pese a las advertencias, tres de cada cinco niños ha viajado en el maxicosi más de una hora y media seguida alguna vez y el 20% reconoce que lo hace de forma habitual.