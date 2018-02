'Controla tu red'

Los alumnos de sexto de primaria del colegio Sagrado Corazón, situado en el centro de Madrid, han recibido este jueves una clase diferente. Ni geografía, ni historia, ni mates, el tema de hoy era “consejos para evitar el ciberacoso y el mal uso de Internet”. Frente a la pizarra, ocupando el lugar del profesor, dos agentes de policía. La atención y la participación de los pequeños han superado todas las expectativas.

Niños de 6º de Primaria del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Madrid / CADENA SER

Los niños, entre 11 y 12 años, han admitido que se conectan todos los días a la Red, confirmando así los datos que recogen los pocos estudios que se han hecho sobre el tema. Han calculado que pasan delante del ordenador alrededor de una o dos horas diarias, que es lo que apuntan los expertos. Ninguno ha levantado la mano cuando la profesora-policía les ha preguntado si habían sido objeto de algún tipo de acoso en las redes. Y tampoco, ninguno, tiene la sensación de estar enganchado o tener alguna dependencia ni a navegar por internet ni al uso de whatsapp o Instagram, que son las redes preferidas a esas edades.

Consejos para el buen uso de internet / Policia Nacional/Fundación Mapfre

En el taller que hoy han impartido los agentes de policía se ha repartido un nuevo material didáctico, elaborado por la Fundación Mapfre, que recoge los consejos y las pautas a seguir para que los menores sepan proteger su privacidad. Entre otros consejos, los policías les dicen que usen contraseñas complicadas para que sean más seguras y que no las guarden ni el móvil ni en el ordenador para recordarlas. Insisten también en que no den datos personales como su dirección o teléfono para proteger su identidad digital. Les aconsejan que no compartan imágenes comprometidas, que tapen la webcam y que no dejen que el móvil controle su vida.

Junto a la adicción a las tecnologías y el ciberacoso, los agentes también hablan con los niños del grooming, un término para describir la forma en que algunas personas se acercan a menores para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente. Estos talleres de la Policía, dirigidos a niños de primero a sexto de primaria los pueden solicitar los propios colegios a través del correo participa@policia.es