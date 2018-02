Zidane: "Lo noto, lo vivo, confío en ellos"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió a su plantilla y su voluntad de no reforzarla en el mercado invernal, aseguró que están "juntos" y que han superado "momentos difíciles", mostrando plena confianza en su grupo para hacer historia en Liga de Campeones.

Zidane explicaba por qué ha decidido no reforzar su equipo en el mercado invernal, ni ha dejado salir a ninguno de sus jugadores. "Estamos juntos en un momento complicado, he notado siempre a los jugadores concentrados y metidos hasta cuando hemos tenido momentos difíciles".

"Algunos pueden opinar que hecho eso para no tener problemas, lo que sí es que confío seriamente en mi plantilla. Lo noto, lo vivo, confío en ellos y es lo que transmito. Me lo devuelven con el trabajo en momentos complicados, luchando, dejando ver que esto no ha terminado", añadió. Destacó la mejoría que ve en sus jugadores en los dos últimos partidos y el camino que deben de seguir para llegar en el mejor momento al trascendental duelo de Liga de Campeones ante el PSG.

"La concentración es clave para ganar, del minuto 1 al 90 porque físicamente estamos bien en el juego y defensivamente también. En cada cosa estamos mejorando y lo que me importa es tener concentración de inicio a fin", dijo. Para ello Zidane se mostró feliz por tener tiempo en los entrenamientos, con dos semanas sin competición entre semana por la eliminación copera, que le van a permitir mejorar temas físicos. "Cuando tienes una semana larga es momento para echar gasolina y trabajar. En el primer año trabajamos bien y mejoramos muchísimo. Ahora hay que hacer lo mismo. Trabajar fuerza y resistencia".

En cuanto a nombres propios, el técnico madridista se mostró comprensivo con los debates que se generan por el jugador que no juega, en este momento Isco Alarcón. "No le noto distinto, lo que tiene que hacer es seguir trabajando pensando que es muy importante para nosotros y que vamos a tener nueve partidos tras la Real Sociedad. Hoy es Isco, mañana será Asensio, al siguiente Ceballos. Yo hago mi equipo e intento que todos estén concentrados en trabajar bien y nada más", defendió.

Y no calificó de inamovible la BBC. "Me gustan todos mis jugadores y jugar con diferente dibujo. Siempre lo cambié y puedo cambiar los de arriba. Los pongo donde siempre han rendido, no voy a inventar nada en el fútbol y tengo otros para poder cambiar. La final de Champions del año pasado jugamos en rombo y podía haber jugado con Asensio. Luego cuando tengo a los tres la mejor posición de cada uno es Garteh a la derecha, Cristiano a la izquierda y Karim adelante", defendió.

Sobre Bale explicó que "lo importante es que tenga continuidad y regularidad", contento con el nivel que está aportando desde su regreso. "Es clave que se pueda entrenar con todos sus compañeros día a día, si juega y recupera bien es un jugador diferente. Estando a tope marca la diferencia. Cuando coge el balón en la zona alta del campo siempre va a pasar algo".

Y la exigencia no la rebaja con Cristiano. "Siempre está ahí, le vamos a pedir más porque es el referente del equipo. Cuando uno termina un partido piensa que Cristiano podía ser mejor pero estoy contento de lo que hace igual en momentos complicados. Pensamos positivo y al final no miro el pasado porque pasó, miro el último partido en Valencia, ganamos 1-4, es muy positivo para nosotros y mañana tenemos otro partido para demostrar que queremos más".

Ante los rumores de su no continuidad la próxima temporada ya salen nombres de técnicos futuribles. Zidane lo lleva con su calma habitual. "Agradezco a Luka (Modric) sus palabras. Es el trabajo cotidiano de todos los entrenadores. Cuando las cosas van un poco mal se habla de recambio y los que pueden venir. No me impide hacer mi trabajo y seguir peleando para mejorar las cosas", sentenció.