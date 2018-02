El entrañable tutorial de una nieta a su abuela para que aprenda a usar WhatsApp

Los abuelos y las abuelas son una fuente de sabiduría que nos ayudan a comprender un gran número de conceptos durante las primeras etapas de nuestras vidas. Junto a ellos podemos descubrir (además de la historia de la familia) cómo era la sociedad en décadas anteriores, sus trucos para realizar tareas que a priori parecen demasiado complicadas e incluso consejos y refranes que nos ayudarán a entender la vida tal y como es.

En definitiva, estos miembros tan importantes de la familia son una especie de tutorial de la vida que nos ayudarán a crecer y a entender el mundo tal y como es. Sin embargo, los nietos también podemos enseñar conceptos a nuestros mayores, sobre todo en el mundo de la tecnología. Así lo ha demostrado Melina Corbetto, quien ha demostrado a través de las redes sociales cómo enseñó a su abuela a utilizar WhatsApp.

La guía para utilizar WhatsApp en cuatro sencillos pasos

"Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el MOMA o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi ‘abue’ no pueda aprender". Junto a este mensaje, escrito por Corbetto en su cuenta de Twitter, la joven adjuntó cuatro fotos en las que se muestra el proceso para enviar mensajes a través de WhatsApp e incluso escuchar audios.

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xBykd3obu5 — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

En primer lugar, la nieta le explica a su abuela Chicha cómo encender el teléfono y cómo desbloquearlo ("Pasar el dedo por las flores como si las acariciaras"). A continuación, en la segunda página, la joven le explica cómo acceder a la aplicación WhatsApp: "Tocás esta figurita verde suavecito, como si apretaras un botón rápido y suave, apenas un toque."

Así se envían notas de audio por WhatsApp

En la tercera página, y tras acceder a la aplicación, la nieta le explica a su abuela cómo buscar a quien mandarle un audio. Una vez más, y con el objetivo de que la pantalla táctil reconozca sus acciones, la joven vuelve a insistir a Chicha para que busque a la persona a la que quiera enviar el audio y que presione sobre su nombre "despacito". De hecho, la joven le ofrece una solución por si se equivoca de contacto: "Si te equivocas no pasa nada. Toca suave este triangulito, siempre te va a llevar atrás."

En la cuarta y última imagen de la guía, la joven le enseña a enviar la nota de audio. Después de mostrarle, a través de un dibujo, cómo se verá la pantalla del teléfono móvil en caso de que haya accedido correctamente a la conversación, la nieta le explica que, para mandar un audio, tendrá que apretar fuerte el botón verde del micrófono. De hecho, la joven le explica que la aplicación hará un "ruidito" que significa que ya puede enviar su nota de voz.

Finalmente, Corbetto le explica que tras finalizar el mensaje, tan solo tendrá que soltar el botón para que este sea enviado al otro contacto: "Si lo enviaste bien te va a quedar esto en la pantalla". A continuación, en un segundo tutorial, la joven subió otras dos páginas en las que le cuenta a su abuela cómo hacer para escuchar los audios. Gracias a esta guía, abuela y nieta pueden comunicarse a través de WhatsApp. Una guía que demuestra que siempre podemos aprender cosas nuevas, sin tener en cuenta la edad que tengamos.

No le digan a nadie que tengo 27 y no 8 😅 pic.twitter.com/TQJgpvpa4A — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018