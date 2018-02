Las Spice Girls se vuelven a juntar seis años después

“Quiero a mis chicas, muy excitada, muchos besos”, escribía en su cuenta de Instagram Victoria Beckham sobre la primera imagen de las Spice Girls al completo en más de un lustro.

La chicas inglesas están reunidas dando forma a su regreso, que según adelantó The Sun supondrá una enorme inyección económica para la banda que revolucionó la música británica a finales de los noventa superando las marcas del britpop.

Según adelanta el rotativo inglés cada una de las ‘chicas picantes’ recibirá diez millones de libras por un reencuentro que incluirá una participación en un programa de televisión chino, una visita a un reallity show y la grabación de un disco con sus mejores canciones.

Las cantantes inglesas no se juntaban desde 2012, cuando actuaron en los Juegos Olímpicos de Londres, y su regreso no entraba en los planes de la mayoría de ellas, sobre todo de Victoria Beckham, centrada en su negocio en el mundo de la moda. Cuenta el diario inglés que Victoria habría puesto como condición no tener que cantar en directo. La oferta está sobre la mesa y las Spice Girls están dando forma a unas citas que marcarán el calendario del pop de este año.