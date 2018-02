"Deme un minuto con ese bastardo"

El padre de las niñas se llama Randall Margraves y durante el juicio pidió la palabra y realizó una extraña petición a la jueza. “Deme un minuto con este bastardo”. La jueza se lo negó y tras ellos Randall se lanzó contra Larry Nassar, el que fuera médico del equipo olímpico de Estados Unidos, ahora cumpliendo condena por varios casos de abusos sexuales a menores, la mayoría de ellas atletas del equipo olímpico de aquel país.

Y es que Margraves tiene tres hijas, y las tres habrían sufrido abusos sexuales por parte de Nassar. Acababan de declarar ante el juez que preside la causa cuando Randall se lanzó contra el médico. La abogada de la defensa que representa al acusado – Nassar se declaró culpable de 10 cargos de conducta sexual criminal en dos tribunales del Estado- ha puesto en duda los testimonios de las tres hijas de Margraves.

Todo ello a pesar de que en el primer juicio contra Nassar se oyó el testimonio de 150 mujeres que le acusaban de abusos sexuales y por el que cumple 175 años de prisión. Y la lista suma y sigue con nuevos testimonios de un total de 260 mujeres, según ha señalado la jueza Janie Cunningham. En este nuevo juicio intervendrán con sus testimonios 65 de ellas.

Kyle Stephens fue la primera en testificar y su testimonio fue especialmente significativo porque lleva desde el 98 tratando de ser escuchada: “El sacaba su pene y me dijo que si lo quería volver a ver solo tenía que pedírselo mientras se masturbaba delante de mí. Luego puso su pene en mis pies y me metió los dedos en mi vagina mientras en las otras habitaciones estaban todos los compañeros”. Los padres de Kyle no la creyeron y la obligaron a que presentara una disculpa ante el médico que además era amigo de la familia. Así, con unas denuncias que no prosperaron y otras que retiraron, Nassar consiguió pasar indemne ante las acusaciones hasta hace dos años, cuando se le canceló la licencia y compareció ante el juzgado la primera vez aunque por otra causa.

Nassar de 54 años tiene una condena de 60 años de cárcel al haber sido encontrado culpable de posesión de pornografía infantil. Uno de los jueces que le sentenció le dijo que con esos delitos que había cometido “no merecía caminar fuera de la cárcel nunca más”.

El médico nunca ha reconocido ser culpable, cuando se le ha preguntado en las vistas judiciales y ha limitado a decir que acepta los cargos. Larry Nassar fue profesor asociado en la universidad de Michigan además de médico del equipo de gimnasia en cuatro Juegos Olímpicos. Antes del escándalo con las atletas ya había varias mujeres que le acusaron de abusos pero fueron silenciadas y tanto la universidad como el Comité Olímpico aseguran que pusieron las denuncias en conocimiento de la autoridad, y que fueron ignoradas. Finalmente ha tenido que salir el caso a la luz para que directivos del equipo olímpico de gimnasia, asumieran su responsabilidad por tratar de ocultar el asunto y silenciarlo.