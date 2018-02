Sanidad reconoce falta de suministro de un fármaco clave para enfermos de cáncer de páncreas

"A mí marido le operaron de cáncer de páncreas el 2 de agosto y desde entonces está tomando una medicina que se llama Kreon que, al principio, teníamos algún problema para encontrarla en las farmacias pero desde hace dos meses es imposible. A veces he tenido que recorrer todo Madrid y últimamente no se encuentra por ningún lado". Mari Carmen Barrero relata su periplo para hacerse con una dosis de estas pastillas, que ayudan a digerir los alimentos a los 3.900 enfermos de cáncer de páncreas diagnosticados cada año en España. Necesitan tomarlas diariamente porque tratan la insuficiencia pancreática exocrina. Básicamente, reemplazan las enzimas que produce naturalmente el páncreas cuando este órgano no es capaz de producir las suficientes por sí mismo. Sin esas dosis, los enfermos no se nutren bien y no pueden digerir las grasas.

Problemas de suministro desde mayo de 2015

Desde hace casi tres años, los familiares de estos pacientes no encuentran en las farmacias de España esta medicina, de la que no hay sustituto dentro de la cartera básica de medicamentos.

Una escasez de la que alertó la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a mediados de 2016, con una nota que puedes leer aquí. Entonces, sí se importó otro fármaco llamado Pancrease para cubrir la demanda existente.

Ahora, este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad admite a la Cadena SER, en una actualización fechada el 2 de febrero 2018, que volvemos a estar ante un pico de desabastecimiento y que "va a continuar el problema de desabastecimiento previsiblemente hasta mediados de año".

Respuesta oficial de la AEMPS a las preguntas de la Cadena SER / Cadena SER

Este desabastecimiento se achaca al aumento de la demanda y a lo difícil que es extraer los principios activos del páncreas del cerdo. "Efectivamente, la semana pasada y esta hemos estado recibiendo quejas de la falta de este medicamento en las farmacias. Ni pacientes ni farmacéuticos lo podían conseguir", explica Cristina Sandín, presidenta de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Páncreas. Una realidad que ratifican los farmacéuticos madrileños, quienes confirman a esta emisora que han recibido una circular interna para que deriven a los pacientes a sus facultativos ante la falta de Kreon.

Eso es justo lo que hizo Mari Carmen. Después de rastrear muchas farmacias de Madrid, "recurrí al hospital La Paz, donde operaron a mi marido, y un médico me hizo una receta hospitalaria. Pero cuando fui a la farmacia del hospital, tampoco me facilitaron el Kreon".

La empresa distribuidora admite el problema y dice que lo están solucionando

La farmacéutica estadounidense Mylan está detrás de este medicamento y, según Sandín, "reconocen que ha habido un problema de falta de stock porque faltan enzimas pancreáticas de cerdo". No obstante, aseguran que ya están sirviendo de nuevo a mayoristas y que el Kreon llegará pronto a las farmacias. No obstante, al Ministerio de Sanidad únicamente le consta que tengan "unidades suficientes para cubrir la demanda de dos meses".

Lo cierto es que existe el temor de que, si vuelven a circular estas medicinas, la gente haga acopio y se acelere un nuevo problema de desabastecimiento.

Qué hacer si es usted afectado

Desde la Asociación de Pacientes de Cáncer de Páncreas recuerdan que el problema de stock está en el Kreon de 25.000. Existen otras cápsulas Kreon de 10.000, cuyo consumo se ha estabilizado, "con lo cual existe la opción de que si no encuentras el Kreon de 25.000, compres el de 10.000 y cambies el número de pastillas". Evidentemente, para esto hay que visitar antes al médico y pedirle que cambie la prescripción, pero no nos quedaríamos sin poder consumir el fármaco.