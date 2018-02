El juez mantiene a Forn en prisión sin fianza después de haber renunciado al acta

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido mantener en prisión sin fianza a Joaquim Forn. La decisión se toma el mismo día en que el exconseller de Interior de la Generalitat cumple tres meses en la prisión de Estremera: el juez entiende que existe una "incerteza" de que "la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal" para llegar a la independencia, y que por tanto el riesgo de reiteración delictiva sigue vivo.

Fue la semana pasada cuando el exconseller de Interior anunció por carta desde la cárcel de Estremera que abandonaba su acta como diputado del Parlament, tras haber concurrido en el puesto número 7 de la lista de JxCat liderada por Carles Puigdemont: ya el pasado once de enero renegó del procés unilateral en su última comparecencia ante el juez Pablo Llarena, comprometiéndose a dejar su acta si el nuevo Govern volvía a salirse de la Constitución e incluso a no repetir como Conseller.

El juez Pablo Llarena no ha quedado convencido con sus explicaciones, y por segunda vez le deja en prisión: no tiene certeza de que la voluntad del bloque independentista sea respetar la Constitución y, además, apunta a "la todavía cercana determinación con la que el investigado condujo su grave actuación delictiva". El juez explica en su auto, además, que ayer mismo el coronel Pérez de los Cobos apuntó a Forn como la persona que indujo a los Mossos a no impedir el referéndum del 1 de octubre.

Para el magistrado, hay pruebas tangibles de que los Mossos d'Esquadra no impidieron el referéndum ilegal: "La estrategia que se estableció pasó del plano teórico a lo material", dice el auto, destacando que según Pérez de los Cobos Forn y la Consejería que dirigía entonces "forzó interpretar con diferente criterio" el auto que les exigía impedir la consulta, "aprovechando que la decisión argumentaba que la obligación policial era impedir la votación pero sin perjudicar la convivencia ciudadana".

El auto revela también que ayer De los Cobos aseguró que los Mossos revelaron los movimientos de la Policía y Guardia Civil: dijo que esa estrategia "los Mossos que quisieran cumplir con las órdenes judiciales no podían hacerlo". Incluso, dijo ayer, "fue informado de que se dispusieron patrullas de la policía autonómica para vigilar los movimientos y actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil". Forn, dice el juez, "se aprovechó del dominio orgánico y funcional sobre el cuerpo para conducir las actuaciones policiales al éxito del referéndum en vez de al cumplimiento de las muchas resoluciones judiciales que se dictaron para salvaguardar el orden constitucional y legal".

La Fiscalía había solicitado mantenerle en prisión, según explicó, por entender que el riesgo de reiteración delictiva no había desaparecido aunque sí abriendo la puerta a seguir revisando su situación procesal cada vez que lo solicitase: un criterio conocido antes de que trascendiese la misiva de Forn renunciando a su acta.