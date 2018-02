La reflexión de Amaia en OT que ha emocionado al mundo del fútbol

Amaia sigue rompiendo moldes, lo hace incluso cuando desayuna o cuando abre una conversación en plena academia de Operación Triunfo. La cantante navarra fue 'cazada' por un usuario de Twitter cuando estaba defendiendo el mundo del fútbol, lo hizo con una argumentación tan acertada como plagada de sentido común:

"Hay gente que dice que el fútbol solo es darle patadas a un balón..." así arranca una locución que acumula más de 1.000 retuits en Twitter y muchísimos comentarios en clave positiva. Amaia demostró un respeto y una gran educación hacia una disciplina de la que confesó "no tener ni idea", pero aún así hizo todo lo posible para explicar que el fútbol no es solo correr detrás de un balón.

"Eso es como si dices que tocar un violín es solo frotar unas cuerdas..." completaba Amaia frente a Ana Guerra mientras comían. "Yo no tengo ni idea, pero sé que no es darle patadas a un balón, sé que hay una estrategia", sentenciaba la navarra en una frase que perfectamente te podría haber firmado su paisano Enrique Martín Monreal. Amaia lo ha vuelto a hacer, Amaia ha vuelto a hacerse querer por mucha gente que seguramente no sabía de su existencia hasta ver este vídeo, la gente del fútbol.