El enfado de Cristiano con un cámara tras ser sustituido

El Real Madrid acababa de hacer el 1-2 por medio de Francisco Alarcón "Isco" cuando Zinedine Zidane decidió retirar a Cristiano Ronaldo del terreno de juego para dar entrada a Marco Asensio.

Paso atrás de un Real Madrid que sigue sembrando dudas El italiano Pazzini propició el reparto de puntos en el minuto 88 en un partido muy irregular del Real Madrid

Poco después, una repetición de la televisión que daba el partido, Bein Sports, sacaba a relucir el enfado del luso con uno de los cámaras del partido tras enfocar al portugués en el banquillo.

Cristiano le decía algo así como "Eso no, eso no" y acto seguido le hacía el gesto de que se callase y tras esto, le decía que debía enfocar hacia el terreno de juego, no hacía él que ya estaba fuera del campo.

