Sergio Ramos: "En la Champions estos errores te condenan"

Sergio Ramos y Keylor Navas han pasado por los micrófonos de Carrusel Deportivo, después del empate contra el Levante (2-2): “Creo que ha sido un partido donde el equipo desde el inicio ha salido a buscar esos tres puntos y después de encajar un gol, volvimos a buscar el objetivo que era ganar, hicimos lo más complicado y al final no te pueden empatar quedando 5 minutos".

“Hay muchos análisis, muchas opiniones, en momentos y situaciones donde parece que el equipo está dominando, una ocasión que han tenido se han plantado delante de Keylor, eso debemos hacérnoslo mirar, en la Champions eso te condena, cualquier error mínimo te deja fuera de la competición”, ha añadido el capitán.

Además, ha hablado claro y llano sobre la situación en la competición regular: “La liga está muy complicada, prácticamente imposible de ganar, pero vamos a seguir luchando, intentar acabar lo más arriba posible y sobretodo intentar recuperar al equipo anímicamente (…) No es normal estar a esta distancia del Barcelona, algo hemos hecho bastante mal a lo largo de la temporada”.

Keylor Navas también ha llamado a la unidad: “Miro a mi alrededor y veo mucha capacidad para poder salir. Yo creo que es momento de estar todos juntos, ojalá que el que vaya al estadio sea el aficionado que cree que el equipo puede salir adelante, porque es lo que necesitamos en este momento. Yo y mis compañeros en los momentos complicados sacamos ese carácter, creo que podemos ganar”, ha dicho en referencia a la eliminatoria contra el PSG.

“No somos tontos, somos conscientes de que no hemos tenido la regularidad de otros años, pero no quiere decir que este equipo no sea capaz de pasar eliminatorias, de ganar los partidos que nos vienen”, ha añadido el tico.

También ha hablado largo y tendido sobre su futuro. Por un lado ha dicho estar “muy tranquilo porque algún día me voy a tener que ir. Duermo tranquilo porque en cada entrenamiento doy todo lo que puedo dar, en cada partido salgo a defender la camiseta con el alma. A uno como futbolista le gusta sentir un poco de cariño, mi familia y mis amigos me dan el cariño”.

“Si el Madrid ficha a alguien en el futuro y me dan la oportunidad de competir, me gusta, no me intimida en ningún momento. Con trabajo, Dios me dio un don, un talento”, ha concluido Navas.