El detalle que esconde la foto de la reunión de las Spice Girls que has pasado por alto

Este viernes las Spice Girls, el famoso grupo británico que se disolvió en el 2000, ha vuelto a reunirse y ha sido un encuentro muy esperado entre los fans de estas cinco mujeres que arrasaron con su música pop.

Mel C, Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell y Mel B, se reencontraron en el domicilio de Geri Horner (Halliwell de soltera) en Hertfordshire. Se separaron en el año 2000, tras seis años de grandes éxitos como Wannabe o Say you'll be there, y volvieron a encontrarse en 2012 en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

El detalle que pasa inadvertido

La foto del reencuentro a circulado por todas las redes sociales de las artistas. Aparentemente es una imagen como otra cualquiera, pero un usuario a través de Twitter se ha percatado de varios detalles de los cuales se han sacado algunas conclusiones.

Me han sorprendido tres cosas de la foto de reunión de las Spice Girls: 1ª Lo increíblemente bellas que están 2ª Mel B es blanca 3ª La raya que hay pintada encima del móvil que está sobre la mesa pic.twitter.com/AQfTXC8oI0 — Malevo, Javier (@J_MALEVO) 2 de febrero de 2018

Por un lado, dice que Mel B ahora es blanca y, por otro, hace zoom a la raya blanca que se encuentra en uno de los teléfonos de ellas y de la cual se han aventurado a especular. Después de haber publicado esta fotografía, haciendo alusión al detalle, las reacciones de otros usuarios no se han hecho esperar.

Siempre sospeché que Mel B era una blanca con mucho autobronceador. pic.twitter.com/fgYvfGveA3 — José Mª García (@cavalleto) 2 de febrero de 2018

Una rayita de buena mañana con un té y unas pastas, sienta muy bien. — Juana I de Castilla♛ (@Juanalacrazy1) 2 de febrero de 2018

Aunque es cierto que Victoria Beckam (la primera en subir la imagen), la publica con este 'sorprendente' detalle, Emma Bunton decidió recortarla para sus redes sociales.