Piqué, sobre los insultos: “Si los que mandan no hacen nada no vamos a callarnos”

Gerard Piqué fue el protagonista indiscutible del partido contra el Espanyol. Tras haber mandado callar a la afición local, el defensa dijo tras el encuentro que "falta de respeto es que insulten a mi familia."

Piqué, tras poner el empate 1-1 en el 80', mandó callar a la afición del perica. El motivo fue los insultos recibidos hacia su familia y él mismo durante los encuentros anteriores contra el Espanyol.

"Siempre que venga aquí me recibirán de la misma manera, es algo que no me preocupa. Los jugadores tenemos responsabilidad pero somos personas, hay un límite que si los que mandan no dicen nada cuando se superan pues no vamos a callarnos", dijo Piqué.

Por su parte, Ernesto Valverde entendió el gesto del jugador. "Estos partidos ya se sabe cómo son, en el primer tiempo ha habido pocas faltas, y con la tensión de los goles, y lo que ha hecho Piqué, pero algo habitual en un derbi", dijo tras el partido.

Iniesta también salió en defensa del jugador. "Son cosas que pasan, los derbis son esto pero se quedan dentro del campo, pero fuera se olvidan, que es lo que todos queremos", explicó.

No es el primer roce entre el jugador y el club. El defensa ya fue sancionado por llamar al club "Espanyol de Cornellà" por el comité antiviolencia. Sergio Busquets también tuvo sanción por decir que el club había celebrado la victoria como si fuera una final.

Las redes sociales pronto comenzaron el debate sobre si el gesto de Piqué estaba justificado y si se debe amonestar. Iturralde González también dio su opinión en Carrusel Deportivo.

