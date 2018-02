Ferraz ignora el mandato del 39º Congreso para elegir las listas y excluye a los simpatizantes

La dirección federal del PSOE está ultimando la redacción de los reglamentos para elegir a los candidatos para las elecciones europeas, autonómicas y municipales de la primavera de 2019 en las que, según la letra de las resoluciones del 39º Congreso de junio pasado, el PSOE debería dar un importante salto en participación y apertura a la sociedad, que fue una de las banderas de la campaña de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz.

Pero una cosa es lo aprobado y el espíritu con el que se planteó y otra los términos en los que Ferraz está planteando esa normativa interna que llevará al Comité Federal socialista en unas semanas. Por el momento, según confirman a la Cadena SER fuentes de la dirección socialista, el plan es limitar la participación de los simpatizantes. Podrán votar en los casos en los que se celebren primarias abiertas para elegir al candidato a la presidencia autonómica o a las alcaldías de más de 50.000 habitantes pero no para la conformación de las listas electorales, tal y como se aprobó en el cónclave hace ocho meses.

La resolución del 39ª Congreso mandata al PSOE a un modelo que nada tiene que ver con el que ha estado vigente en anteriores procesos. En la página 144 de ese texto se establece que "la elección de candidatos y candidatas al Congreso, Senado, Parlamento Europeo, parlamentos de comunidades autónomos y ayuntamientos (a partir de un tamaño de población a determinar) se realizará por el voto secreto y directo de los militantes y simpatizantes del ámbito territorial correspondiente mediante el procedimiento reglamentario que se establezca".

Este sistema para designar a todos los representantes socialistas en todas las cámaras es equivalente a las primarias abiertas que esa misma resolución introduce para elegir a los candidatos a la presidencia del Gobierno, de las Comunidades Autónomas y los alcaldes.

Por primera vez la propuesta de los afiliados será "vinculante"

Por el momento, la letra de ese documento (la 'carta magna' del PSOE porque emana de su Congreso) no se va a llevar a la práctica. Las fuentes consultadas aseguran que serán solo los militantes los que decidan las candidaturas para las elecciones europeas, autonómicas y municipales de 2019. A la espera de cerrar el modelo, la principal novedad radica en que las propuestas de las asambleas locales tendrán carácter "vinculante".

Hasta la fecha, no ha sido así. Los planteamientos que hacían las bases se elevaban a los órganos del partido que, en definitiva, tenían la última palabra. Los comités provinciales enviaban su decisión a los comités regionales y éstos al comité federal, que es el máximo órgano del partido. En todo este circuito las direcciones territoriales y federal tienen margen de maniobra para poner y quitar candidatos en función de los intereses (a veces contradictorios) de cada estamento.

Distintas fuentes consultadas admiten que, el carácter "vinculante" de la palabra de los militantes reduce la capacidad de intervenir de las ejecutivas así que esperan a leer la letra pequeña de los reglamentos en los que trabaja Ferraz para comprobar hasta dónde se va a respetar la decisión de los militantes en este proceso de nominación de los candidatos y si finalmente la dirección federal respeta la resolución del congreso en lo que se refiere al voto "secreto y directo" de los afiliados.

En el 39º Congreso socialista se incluyó una amplia literatura sobre el sentido de las primarias abiertas y los requisitos para adquirir el derecho al voto sin militar en el partido (registro y pago de una cantidad simbólica). Con los planes que ahora tiene sobre la mesa Ferraz, estas previsiones servirán para nominar a los candidatos a las presidencias autonómicas y los alcaldables de municipios de más de 50.000 habitantes pero no de forma generalizada sino "a solicitud de la dirección del partido", según explican en la dirección socialista.

La intención del equipo de Pedro Sánchez no es abrir de nuevo el partido en canal sino todo lo contrario. Pretende, así lo aseguran, "poner en valor la gestión de sus gobiernos" así que, vía reglamento, va a endurecer las condiciones para que un aspirante pueda presentar su candidatura alternativa a la de un presidente o un alcalde. Serán requisitos casi imposibles (en el caso de los presidentes autonómicos obtener el apoyo de la mayoría absoluta de su máximo órgano entre congresos), de hecho, los incluyen sólo para garantizar a la dirección la capacidad de intervenir en algunos municipios donde ven necesario cambiar al candidato.

Las élites frente a las bases

La generalización de las primarias abiertas fue uno de los grandes caballos de batalla en el duelo interno de Pedro Sánchez y Susana Díaz. Había que elegir, así lo plantearon los partidarios del secretario general, entre un modelo de partido en el que las "élites" decidieran todo o un PSOE horizontal, a través del "empoderamiento de la militancia" y de la apertura a la sociedad a través de la participación de los simpatizantes.

En los sectores más tradicionales del PSOE, entre ellos todos los presidentes que apoyaron a Díaz, clamaban entonces contra el riesgo de convertirse en un partido asambleario, con órganos representativos vaciados de poder una vez que las bases decidía directamente. Aupado por plataformas de militantes que articularon su campaña por toda España, Pedro Sánchez se impuso con claridad en esa batalla con el compromiso de implantar un "nuevo PSOE".

