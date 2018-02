No es fácil ser estrella de los grandes equipos de fútbol de la Liga. No lo es cuando las cosas no te van como esperabas. Ni siquiera cuando te van bien. Lo volvieron a demostrar este fin de semana tres de los pesos pesados del campeonato: Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué y Antoine Griezmann.

El primer gesto del fin de semana lo protagonizó Cristiano Ronaldo en el partido en el que el Real Madrid no pudo pasar del empate ante el Levante en el Ciutat de Valencia. Zinedine Zidane decidió mandarlo al banquillo justo después de que Isco marcara el 1-2 a falta de nueve minutos para el final del tiempo reglamentario. El cambio estaba preparado antes del gol, pero el portugués no se lo tomó del todo bien.

Saludó a Asensio, que entró en el campo en su lugar, pero cuando se sentó en el banquillo dejó patente que no le agradaba que le enfocaran las cámaras. "No me grabes a mí, enfoca al partido", se leía en sus labios. Además, el 7 del Real Madrid se llevó el dedo índice de su mano izquierda a la boca como si mandase callar al cámara que le estaba grabando.

El enfado de Cristiano con un cámara tras ser sustituido El portugués no escondió su amargura tras ser retirado del campo nada más marcar Isco el 1-2.

No transcurrió mucho tiempo, solo un día, para que otro peso pesado de la Liga repitiera el gesto. El encargado de hacerlo fue Gerard Piqué. En esta ocasión no se dirigió a un cámara de televisión, sino a la grada de Cornellà después de lograr el gol del empate ante el Espanyol en el minuto 82.

En su celebración, mientras Sergio Busquets y Luis Suárez le abrazaban para celebrar el gol que evitaba la derrota en casa del vecino, el central puso de manifiesto su enfado con un gesto que no gustó nada a la afición del Espanyol, como tampoco gustó que volviera a insistir en que es una "obviedad" que el equipo blanquiazul esté en Cornellà y que dijera que es un club cada vez más "desarraigado" por su traslado y por tener propietarios chinos.

Menos tiempo transcurrió aún para ver a Antoine Griezmann hacer lo mismo aunque, de nuevo, con un destinatario distinto. El francés mandó callar a los seguidores del Wanda Metropolitano cuando le pitaron en una acción en la recta final del partido ante el Valencia, concretamente, cuando decidió parar una contra para asegurar la posesión de balón para su equipo. Los pitos le sentaron mal y se encaró con unos aficionados que en los últimos meses le han cuestionado después de un verano en el que se especulara con su marcha a otro equipo.

Griezmann se encaró con la grada del Metropolitano En la recta final del partido la grada pitó al francés por frenar un contragolpe y el francés se encaró con su público.