Descubiertos los primeros “planetas” fuera de nuestra galaxia

Hasta ahora se han descubierto más de 2.000 planetas que orbitan alrededor de otras estrellas que no son nuestro sol, pero todos ellos están dentro de Vía Láctea.

De ahí la importancia de este nuevo hallazgo realizado por dos investigadores de la Universidad de Oklahoma (EEUU), entre ellos, el español Eduardo Guerras.

Según el comunicado de este centro universitario estadounidense, estos científicos han sido capaces de detectar "objetos” en otras galaxias que “van desde la masa de la Luna a la de Júpiter" y se refieren a ellos como "una población de planetas más allá de la Vía Láctea.

Método

Para detectarlos, Xinyu Dai y Eduardo Guerras han utilizado un fenómeno astronómico conocido como "microlente" y que es el único que permite descubrir planetas a grandes distancias de la Tierra, según el estudio que publica la revista “Astrophysical Journal Letters”.

"Estamos muy entusiasmados con este descubrimiento. Es la primera vez que alguien descubre planetas fuera de nuestra galaxia", ha explicado Xinyu Dai, profesor del departamento de Física.

Para su investigación usaron datos del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA, un telescopio espacial que está controlado por el Observatorio Astrofísico del Instituto Smithsonian.

Hasta este estudio no había evidencias de planetas en otras galaxias. Sin embargo, tras publicarse este estudio, algunos astrofísicos que no han participado en este proyecto han manifestado sus “dudas” y han aclarado que se trata de una hipótesis hasta que otros grupos de astrofísicos no confirmen estos datos.

El problema es que la galaxia estudiada está a 3.800 millones de años luz de distancia y “no existe ningún telescopio capaz de poder observar estos planetas de forma directa”, como ha añadido Eduardo Guerras.