Diputados del PSOE cuestionan el apoyo a la investigación del accidente de Spanair

La dirección del grupo socialista tiene decidido su apoyo a la creación de una comisión de investigación en el Congreso a iniciativa de Unidos Podemos sobre el accidente de Spanair en el que fallecieron 154 personas, en agosto de 2008, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El voto afirmativo lo ha defendido este martes la portavoz socialista, Margarita Robles, en la reunión del grupo parlamentario en la que varios diputados han cuestionado el sí del PSOE a esta investigación sobre un tema ya juzgado. Durante su campaña de las primarias, Pedro Sánchez se posicionó a favor de hacer nuevas indagaciones sobre la tragedia.

El líder socialista ha participado este martes en la reunión del grupo socialista pero ya no estaba cuando se ha abierto el debate. Según fuentes presentes, el apoyo socialista ha sido cuestionado por diputados como Artemi Rallo (Castellón), Juan Carlos Campo (Cádiz), Luis Carlos Sahuquillo (Cuenca) y César Ramos (Cáceres). En sus intervenciones han coincidido en rechazar que se reabra un tema cerrado que los tribunales. Es el argumento que ha esgrimido por ejemplo Juan Carlos Campo, magistrado y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, que ha opinado, según algunos de los presentes en la reunión a puerta cerrada, que con esta comisión se pueden frustrar las expectativas de la asociación de víctimas. A favor de la iniciativa se han posicionado la número dos del PSOE, Adriana Lastra, o el cordobés Antonio Hurtado.

El debate abierto en el grupo no ha cambiado la decisión de la cúpula del grupo socialista de apoyar la investigación y no señalarse en contra de Unidos Podemos en un tema tan sensible. De hecho, la apertura de la investigación llega viva al Pleno de este martes gracias a la luz verde socialista ya que Ciudadanos se posicionó en contra en la Mesa del Congreso y el PP se abstuvo. Fuentes del grupo popular confirma a la Ser que también en el Pleno se mantendrán en la abstención. En la bancada popular ironizan con el hecho de que sea el PSOE el que quiera investigar la gestión que se hizo durante el mandato de Zapatero por parte de quien fuera su ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

La investigación en el Congreso del accidente de Spanair es una reivindicación histórica del PSOE de Canarias. En marzo de 2017, cuando el PSOE estaba en manos de una gestora, los socialistas rechazaron junto con el PP la creación de una comisión en el Senado. Ese día, en plena precampaña de las primarias para ser secretario general, Pedro Sánchez tuiteó: “El grupo socialista en el Senado debe votar a favor de la comisión de investigación de Spanair, tal como hizo el parlamento canario por unanimidad”. Sánchez ganó las primarias dos meses después y ahora, como secretario general, apoya la investigación en el Congreso.