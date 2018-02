Albert Rivera: "Rajoy es especialista en proteger a los corruptos de su partido"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a dar un puñetazo sobre la mesa por los casos de corrupción que asolan al Partido Popular, partido al que apoyó para que Mariano Rajoy fuera investido presidente del Gobierno. Esta vez ha sido tras escuchar al considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP.

Según Rivera, que este martes ha reunido a su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Correa "nos ha confirmado que las mordidas ya no son exclusivas de los señores Pujol y que el señor Rajoy y el PP han tenido mecanismos de financiación ilegal". El presidente de Ciudadanos asegura que la formación que lidera Mariano Rajoy tiene un problema, que no es otro que "no quiere luchar por la corrupción, sino taparla".

"Rajoy es especialista en proteger a los corruptos de su partido y yo quiero que sea especialista en echarles", ha sentenciado Rivera que ha añadido que "España no se merece un presidente que tapa la corrupción" sino un presidente "valiente" y "con coraje que se enfrente a las tramas de corrupción, sean de los demás partidos o de su propio partido".

Rivera ha explicado que "Rajoy lleva ya muchos años como presidente del Gobierno, que todas las pruebas apuntan que el Partido Popular se habría financiado no sólo de una manera irregular sino de dinero delictivo, de mordidas de dinero público", cosa que es de una "gravedad extrema", para el presidente de Ciudadanos.

Rivera ha dicho que espera que Rajoy no condicione ni los permisos de paternidad, ni la bajada de impuestos, ni la equiparación salarial de policías y guardias civiles (varios de los acuerdos por los que Ciudadanos apoyó la investidura de Rajoy) a "tapar la corrupción de su partido".

De momento, insiste el líder de la formación naranja, "lo está haciendo y esperamos que de aquí al debate presupuestario el Partido Popular haga lo mismo que tuvo que hacer en Murcia, que es decirle a sus corruptos, en este caso a sus imputados por casos de corrupción que abandonen el escaño y que se defiendan en primera instancia, como cualquier otro ciudadano. No tienen por qué estar protegidos o aforados y mucho menos si están inmersos en casos de corrupción.