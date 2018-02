Niños gitanos, migrantes y LGTBI: los colectivos más atacados en Internet

Bajo la perspectiva de los derechos del niño, y teniendo en cuenta la realidad del mundo digital , Unicef Comité Español ha publicado el informe Los niños y las niñas de la brecha digital en España, un estudio que analiza las oportunidades y los riesgos de internet y profundiza en los colectivos más vulnerables que sufren la discriminación on-line. Entre ellos los menores LGTBI. Gabriel participó en una campaña para la visibilidad de los transexuales y cuando subió la foto a Instagram recibió amenazas y mensajes de odio llamándole "maricón". Nora Kaddour vino de Marruecos y cuenta que cuando abrió una aplicación para conocer gente solo se encontraba mensajes de acoso sexual. "Me pedían fotos y hasta me ofrecían dinero", explica. Ana es gitana y denuncia la discriminación racista que sufre constantemente en la red y que ella llama "antigitanismo". "Los comentarios que hace la gente sobre nosotros nos estereotipan, nos condenan, nos sentencian y nos hacen mucho daño", cuenta Ana en la presentación del informe de Unicef.

Exclusión por razones económicas

En el mundo digital estar fuera de las TIC es una forma más de exclusión. A pesar de la mejora en el acceso a Internet, hay muchos niños que no acceden o que lo hacen de manera muy limitada. Estas situaciones en gran medida están relacionadas con el estatus socioeconómico de las familias y los recursos que puedan dedicarle al acceso a Internet. Según datos del INE, en nuestro país hay 300.000 niños y adolescentes que no han usado un ordenador en los últimos tres meses. Entre los niños gitanos es habitual tener móvil, pero la mayoria no siempre dispone de tarifa de datos para conectarse y tampoco tiene ordenador, lo que se traduce en una falta de competencias tecnológicas con consecuencias negativas para su integración, educación y acceso al mundo laboral. El 22% de los jóvenes gitanos no tienen Internet en casa por motivos económicos.

Riesgos on-line

Ciberacoso, sexting, acceso a contenidos que no son adecuados para los menores, uso excesivo con riesgo de adicción, falta de privacidad o uso indebido de datos personales. Son los riesgos más frecuentes que preocupan a padres, educadores y a la sociedad en general. Cada vez se extraen más datos de los menores lo que les aboca a situaciones de peligro. Los expertos insisten en la necesidad de un nuevo marco normativo que regule internet y un mayor impulso a los protocolos y estrategias de prevención y actuación en los casos de violencia contra los niños dentro y fuera del entorno digital.