Los vídeos que PornHub ha eliminado definitivamente: "No toleramos esto"

Pornhub toma cartas en el asunto con sus vídeos porno más polémicos. Cada vez son más las personas que aprovechan la inteligencia artificial para crear vídeos porno falsos con caras de famosas. Desde que un usuario de Reddit conocido como 'DeepFakes' compartiera con el resto de usuarios del foro un gran número de vídeos porno falsos con caras de famosas como Scarlett Johansson, Maisie Williams, Taylor Swift, Aubrey Plaza o Gal Gadot, entre otras, varias han sido las personas que han seguido sus pasos y han subido vídeos "protagonizados" por famosas a plataformas como PornHub.

La inteligencia artificial que crea vídeos porno falsos con caras de famosas Un usuario de Reddit muestra los peligros del mal uso de la inteligencia artificial

Ante el auge de este tipo de contenido, cada vez más popular en el sitio web, Pornhub ha decidido prohibir todos aquellos vídeos porno falsos creados a partir de inteligencia artificial. Así lo ha dado a conocer en Motherboard, donde ha explicado que el contenido no consensual viola directamente las condiciones del servicio, situándolo al nivel de la 'pornografía vengativa'.

"No toleramos este tipo de contenido"

Este tipo de vídeos, desarrollados por usuarios como 'DeepFakes', han sido creados a partir de un algoritmo de aprendizaje automático (machine learning). Un algoritmo que, tras aprender cómo funcionan los vídeos pornográficos y el comportamiento de los rostros de actrices, es capaz de manipular el vídeo y cambiar el rostro de una actriz porno por el de una de las actrices para convertirlas en las protagonistas del vídeo.



En declaraciones a Motherboard, un portavoz de la compañía explica que PornHub no tolera ningún contenido no consensuado en la página web. A pesar de que se traten de rostros sobrepuestos sobre el de las actrices porno, pueden llegar a confundir al espectador gracias a su logrado resultado. Por esa misma razón, eliminará todo aquel contenido creado a través de esta tecnología: "No toleramos ningún contenido no consensual en el sitio y eliminamos todo dicho contenido tan pronto como nos enteramos"

PornHub comienza a luchar contra los 'Deepfakes'



Por lo tanto, el equipo de PornHub trabaja para acabar con este tipo de vídeos en su plataforma. A pesar de que no ha detallado qué acciones tomará para luchar contra los 'deepfakes', la plataforma ya permite que los usuarios marquen este tipo de contenido como inapropiado para que sea eliminado posteriormente. Gracias a ello, esperan identificar este tipo de contenido para acabar con él.

Sin embargo, se estima que la plataforma, con más de 75 millones de visitas diarias, cuenta con miles de fotografías y vídeos que han sido retocados a partir de la inteligencia artificial. En definitiva, la compañía trabaja para acabar con esta nueva moda y pretende eliminar cada uno de los vídeos porno falsos creados a partir de inteligencia artificial.