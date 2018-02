Gala León: "La Davis me ha servido para darme cuenta de que lo material no da la felicidad"

Gala León vive ahora muy lejos de esos focos que hacen años le alumbraron, en su etapa como tenista, y le achicharraron durante los seis meses que fue capitana del equipo de Copa Davis. Ahora dedica su tiempo a la formación de niños y adultos en el club de tenis de Denia. Una labor "muy muy muy gratificante", dice en 'SER Deportivos'.

Gala León detalla que, después del malísimo momento que pasó con la polémica de la capitanía del equipo de Davis, ahora mismo tiene una vida "fenomenal". "Soy más feliz sin tener unos logros deportivos tan altos como los tenía anteriormente. Es el viaje más largo y profundo que estoy haciendo conmigo misma", afirma la madrileña.

"Mirándolo desde lejos la Davis me ha servido para darme cuenta de que lo material no es lo más importante. Que no te da la felicidad", afirma la extenista, que añade: "Es la parte positiva después de haberlo visto francamente mal".

¿Repetirías la experiencia?, le pregunta Francisco José Delgado. "Completamente", responde rápida y tajante. "Realmente es que necesitaba pasar por eso y en España se necesitaba que eso surgiese también para abrir otras puertas", contesta. Y explica: "sirvió para abrir los ojos más a la igualdad. No fui yo pero fue Conchita. Esperemos que no se quede ahí".