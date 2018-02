La Liga 'denuncia' la celebración de Piqué y los cánticos contra Shakira

La Liga ha remitido al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia la denuncia por los incidentes durante la disputa del partido entre el Español y el Barcelona.

En el texto destaca que "en el minuto 66 de partido, y tras el gol local, unos 450 aficionados locales, ubicados en Gol Cornellá, sectores 109 y 110, e integrantes de la grada de animación denominada 'Grada Canito', entonan de manera coral y coordinada durante aproximadamente 15 segundos, "Puta Barça Eh". También se añade que este cántico fue secundado por "algunos otros aficionados desde diferentes sectores".

O que en el minuto 82 "y como acción reactiva al modo de celebración del gol del Barcelona en el minuto 81, por parte del jugador del equipo visitante, Gerard Piqué (quien se acercó corriendo a celebrarlo a la zona más cercana a la grada donde se ubicaban aficionados locales, realizando un gesto hacia el público colocándose su dedo índice sobre sus labios, en señal de silencio).

En ese momento, "unos 450 aficionados locales, ubicados en Gol Cornellá, sectores 109 y 110, e integrantes de la grada de animación entonaron cánticos de manera coral y coordinada de "Piqué cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tu eres maricón".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reconoció este miércoles su preocupación por estos hechos y pidió "evitar las celebraciones que generen crispación" en el contrario. "Es verdad que en LaLiga estábamos preocupados por este partido y los insultos por los antecedentes que había, pero el Consejo de Administración del Espanyol trabajó bien y hasta ese momento del gol no había habido ningún insulto sobre la familia de Piqué", indicó.

El derbi asturiano

En cuanto al partido entre el Atlético de Madrid y el Valencia, se resaltan los cánticos contra Parejo desde el fondo sur en los que se dice que "Parejo es un borracho Oh Oh Oh", y que solo se producen en ese sector, destacando todas las medidas adoptadas por el club anfitrión al respecto.

Y ya en lo que se refiere al encuentro Real Oviedo y Sporting de Gijón, LaLiga denuncia los cánticos que se produjeron durante el encuentro por parte de la afición visitante con gritos de "Puta Oviedo, Puta Capital" u otro en el que se decía "Es una mierda, Oviedo es una mierda".

La nota afirma que "el club local reaccionó inmediatamente emitiendo a través de la megafonía del estadio un mensaje en contra de los insultos y la violencia en el deporte".