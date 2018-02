Valverde no descarta a Piqué para Mestalla

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no descarta que Gerard Piqué, con molestias en la rodilla derecha, pueda jugar mañana en Mestalla la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Valencia.

"Pique acabó con molestias el derbi, pensamos que no está totalmente descartado y hoy va a probar", ha afirmado Valverde antes del entrenamiento de esta tarde.

Con el central catalán 'tocado' y Thomas Vermaelen lesionado, el colombiano Yerry Mina podría debutar como azulgrana en el eje de la zaga.

"Yerry viene regularmente convocado y cuando un jugador va convocado es que está preparado para jugar", ha apuntado al respecto el técnico extremeño.

Sin embargo, Valverde ha asegurado que también tiene "otras posibilidades" para suplir una eventual baja de Piqué, como el lateral Lucas Digne o el centrocampista Sergio Busquets, "que ya ha jugado en esa posición".

En cualquier caso, ha señalado que si no es mañana, Yerry Mina acabará entrando en el once tarde o temprano: "Le conozco de haberle visto en vídeo en otros contextos, en otra Liga y en la selección colombiana, y de verlo entrenar, pero no lo conozco de la competición, porque todavía no ha debutado".

"Esperamos que con su carácter, que es buenísimo, supere los problemas que vaya teniendo y se convierta en un jugador importante para nosotros", ha apostillado sobre el defensa sudamericano.

En el partido de ida, disputado en el Camp Nou, el Barcelona se impuso por 1-0, en un encuentro en la que hubo una dura entrada de Sergi Roberto al valencianista Andreas Pereira, por la que podía haber sido expulsado.

"Fue una jugada fortuita, igual que cuando el portero del Valencia golpeó a Godín y le rompió los dientes", se ha justificado Valverde, quien ha reconocido estar "aburrido" de comentar "todas las polémicas que rodean al fútbol", como por ejemplo, el gesto de Piqué de mandar callar a los aficionados del Espanyol en el último derbi y sus declaraciones posteriores.

La principal novedad de la lista que ha dado Ernesto Valverde es la vuelta del centrocampista André Gomes. Se caen de la convocatoria, por decisión técnica, el defensa Lucas Digne y el centrocampista Denis Suárez, mientras que el defensa Thomas Vermaelen y el delantero Ousmane Dembélé siguen de baja por lesión.

Los 18 jugadores convocados por Valverde para la vuelta de las semifinales de Copa son: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Yerry Mina, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho, Coutinho, André Gomes, Aleix Vidal, Luis Suárez, Messi y Paco Alcácer.