El prior del Valle de los Caídos, citado por el Senado

El juzgado de primera instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial autorizó en marzo de 2016 la exhumación de los cuerpos de los hermanos Lapeña. Dos años después los cuerpos siguen sin ser recuperados. El prior ha recurrido la sentencia y ha paralizado cualquier medida preliminar alegando que pueden provocar daños a la basílica. Su negativa le ha supuesto varias denuncias por la vía penal, como adelantó Radio Madrid, que aún se están tramitando, y ahora la llamada de la comisión de justicia del Senado, a petición del PSOE, para que comparezca el próximo 12 de marzo.

El senador socialista Tontxu Rodríguez recuerda que además de la justicia, la abogacía del Estado y patrimonio nacional avalaron la exhumación de un cementerio que es público, no de la iglesia, y que no tiene consideración de lugar sagrado. "Nosotros le vamos a pedir que informe sobre la postura que adopta la comunidad benedictina primero respecto al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, sobre las resoluciones que ya existen de la comisión de expertos del Valle de los Caídos, sobre las exhumaciones que habla el consejo de administración de Patrimonio nacional y los abogados del Estado. En definitiva le vamos a pedir que cumpla con la sentencia del tribunal de San Lorenzo del Escorial", explica el senador socialista. El prior no está obligado a comparecer porque no es una comisión de investigación.

Junto al prior han sido llamados a comparecer también ante la comisión de Justicia el abogado, Eduardo Ranz, que consiguió la sentencia judicial para las familias y al presidente del consejo de administración de Patrimonio Nacional. Sus explicaciones servirán para elaborar un informe sobre las exhumaciones y los posibles daños al Valle de los caídos.