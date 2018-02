Alfred aclara su pasado independentista: "Lo mío es la música, no la política"

Alfred llegó a Operación triunfo con un trombón bajo el brazo y con mucho talento que regalar a los espectadores.

Tres meses más tarde, el cantante catalán sale de la Academia como cuarto finalista y con un claro objetivo: ponerse manos a la obra con el que será su álbum debut.

¿Satisfecho con ese cuarto puesto?

Da igual quedar cuarto, quinto... Estoy muy satisfecho de lo que he hecho en el concurso. He cantado mis canciones, las de otros; he tocado la guitarra eléctrica, el piano, el teclado y el trombón; he defendido mis causas sociales, y he compartido los valores que me han enseñado mis padres y mis amigos. Lo he hecho todo y me voy súper satisfecho.

Me presenté a los casting de OT para ver qué pasaba si cantaba un fado portugués

En principio, no eres el prototipo de concursante de 'Operación triunfo'. ¿Qué te llevó a presentarte?

Eso mismo: no soy el prototipo. Al principio fui a los casting para ver qué pasaba si cantaba un fado portugués. Pasé varios más y al final he sido finalista y voy a Eurovisión

Lo mejor y lo peor de 'Operación triunfo'.

Lo peor es que todo ha sido bueno. Tenía un problema fuerte de ansiedad, pero me ha venido muy bien entrar en la Academia.

¿Te preocupa que te pueda llegar a afectar eso en Eurovisión?

Qué va, tengo una médico excelente.

En lo que respecta a tu música, ¿quieres grabar un disco con tus canciones o estás abierto a otras cosas?

Estoy abierto a todo. Me encantaría hacer temas propias, he compuesto 32 o 33 en la Academia. Pero también me encantaría colaborar con gente y ver lo que se podría hacer y lo que no, y hacer posible lo que no. Tengo muchas ganas de hacer un disco y tengo muy presente cómo quiero que suene.

¿Algún referente para tu primer álbum?

Me encanta Andrés Calamaro, el sonido de Leiva, Carlos Raya... Algo entre estos tres.

¿Pesará ahora la etiqueta de ‘triunfito’?

Para nada. 'OT 2017' ha dado una lección de cómo hacer televisión y música. Es el programa musical por excelencia, no he visto nada igual.

¿Estás preparado para afrontar toda la repercusión que ha tenido el programa?

Cuando algo funciona, funciona para lo bueno y para lo malo. No hay luz sin oscuridad. El problema está entre lo que esperas y lo que obtienes .Hay que estar abierto a escuchar todo y quedarnos con lo positivo, con lo que nos haga mejorar.

Se ha hablado mucho de tu pasado independentista después de que viera luz una fotografía. ¿Algo que aclarar?

Voy a ser muy claro y no lo voy a repetir porque lo mío es la música, no la política. La foto que salió publicada es de 2014 y estoy celebrando la Diada con el resto de Cataluña, en Barcelona. Hay banderas independentistas, no independentistas… Nunca me he proclamado independentista, disfruto de la fiesta de Cataluña como todos los demás.