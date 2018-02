Anna Montañana, primera entrenadora en un equipo de la ACB

El Montakit Fuenlabrada ha anunciado este jueves la incorporación de Anna Montañana en el cuadro técnico del conjunto que dirige Néstor García. Se convierte así en la primera mujer ayudante de un equipo ACB. Una nueva barrera rota en el mundo del deporte por una mujer.

“No se trata de demostrar nada, pero sí que la gente vea con normalidad que pueda haber mujeres en cualquier ámbito profesional del deporte”, ha manifestado Montañana en una entrevista publicada en la web del club fuenlabreño.

“Es verdad que esto es algo hasta ahora excepcional, pero a mí me gusta hablar de entrenadora dentro de la normalidad. Soy entrenadora de baloncesto y esperemos que dentro de unos años sea más normal que haya mujeres en equipos profesionales masculinos, que todo el mundo lo vea normal y que podamos romper barreras”, ha comentado también la valenciana.

Anna Montañana, con una larga trayectoria como jugadora en equipos como el Ros Casares Avenida y el Perfumarías Avenida entre otros, puso fin a su etapa en las canchas en 2015 y comenzó su carrera desde el banquillo. Una labor para la que se preparó a conciencia.

“Cuando tenía 28 años empecé a estudiar los cursos de entrenadora, aún jugando me saqué el curso nacional, como jugadora me interesaba mucho la lectura de juego. He vivido el baloncesto desde muy pequeña muy exageradamente, ha sido y es mi pasión y tenía muy claro que quería ser entrenadora”, ha explicado Montañana.

