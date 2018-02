Las mujeres quieren parar el mundo el #8M

El Movimiento Feminista demostrará el próximo 8 de marzo que "si las mujeres paran, se para el mundo" con la huelga feminista que ha convocado coincidiendo con el Día de la Mujer para reclamar cambios de actitudes y de leyes para lograr de una vez por todas la igualdad.

Así lo han explicado en rueda de prensa las portavoces de la Comisión 8 de Marzo, integrada por distintas organizaciones del Movimiento Feminista y encargadas de articular estas movilizaciones, que cuentan con el amparo de los sindicatos y el apoyo de más de 300 entidades y colectivos además de partidos como Podemos e IU. Por otro lado, el PSOE no se ha pronunciado, Ciudadanos ha rechazado adherirse a esta convocatoria y "el PP no se ha atrevido todavía", ha destacado Justa Montero.

"Hacemos propuestas muy concretas, y la posición de Ciudadanos nos hace plantearnos cuál es el problema que tienen con ellas. Ideología es también su apoyo a políticas neoliberales que llevan a la precarización y a recortes brutales", ha resaltado al ser preguntada por la posición de este partido, al que ha instado a "no hacer trampas".

A lo que su compañera Henar Sastre ha añadido: "Sentimos que las mujeres de los partidos no sepan que lo que estamos reclamando es la igualdad; nos cuesta entender cómo las mujeres no defienden en sus partidos nuestro derecho a no ser violentadas o nuestros derechos laborales". Porque, ha resaltado, "nosotras sí queremos meternos en eso" y denunciar la brecha salarial, los contratos precarios y temporales o los techos de cristal.

Desde las convocantes aspiran a "ir a una huelga de 24 horas", que ya tiene cobertura legal al contar con el aval de los sindicatos, aunque desde CCOO y UGT impulsan paros de dos horas por la mañana y otras dos por la tarde. Conscientes de que ellas tienen "el poder de cambiar las cosas" y que están "dispuestas a hacerlo", consideran que "es importante que se sepa lo que pasa si se paran las mujeres", y no solo en lo laboral. De hecho, el llamamiento se articula sobre otros tres ejes: huelga de consumo, estudiantil y de cuidados, estos últimos trabajos desempeñados fundamentalmente por mujeres que son "absolutamente invisibilizados" a pesar de que sin ellos, "el planeta se caería", por lo que establecerán "servicios mínimos", ha asegurado Sara Naila.

Será además de consumo para censurar, entre otros aspectos, la denominada 'tasa rosa', que grava con un 10% de IVA a artículos de higiene que son "imprescindibles" para las mujeres, o la publicidad sexista. Y también educativa para reclamar una educación feminista que promueva los valores de la igualdad, en un sistema público y laico y que incorpore a los libros de texto cuestiones como la historia de las mujeres.

Otros precedentes más recientes son los de Polonia en 2016 para protestar contra el intento del Gobierno de prohibir el aborto o las grandes marchas en Argentina que, bajo el lema "Ni una menos" clamaron contra la violencia de género.

Para dar a conocer estas y otras reivindicaciones, la Comisión 8M organizará un evento el próximo domingo junto al Matadero de Madrid, al que han confirmado su asistencia artistas como Rozalén, Amparanoia o Alicia Ramos.