Estas son las doce personas que coserán para TVE en 'Maestros de la costura'

El próximo lunes 12 de febrero, TVE intentará rellenar el tremendo hueco que ha dejado Operación triunfo con un nuevo programa de entretenimiento: Maestros de la costura.

Se trata de un concurso, producido por Shine Iberia (MasterChef), que buscará al mejor costurero amateur de España. De los 10.000 inscritos en el casting, solo 12 probaran su valía con la aguja en el programa de La 1.

Los concursantes de 'Maestros de la costura'

Estos son los doce concursantes del nuevo programa de talentos de TVE:

Alicia / TVE

Alicia, 23 años. Madrid. Modelo y apasionada de la costura, desprende luz e inocencia. Es salmantina, aunque se ha criado en El Escorial. A los ocho años comenzó a hacer punto de cruz y a los 15 empezó a usar la máquina de coser, hasta ahora. Siguiendo los pasos de su novio se mudó a Londres, y allí confirmó su vocación por la costura. En su faceta de modelo ha trabajado para importantes firmas del sector como Carolina Herrera o Pull&Bear.

Anna / TVE

Anna. 21 años. Córdoba. Estudiante de Magisterio. Anna es todo un torbellino. Es nerviosa, pizpireta, familiar y se emociona fácilmente. Además, habla por los codos y muy rápido. Estudia Magisterio, pero en realidad lo que más le gustaría es ser diseñadora de moda. Un desengaño amoroso hizo que la costura se convirtiera en su válvula de escape y empezara a replantearse su futuro. Tiene muy claros sus objetivos y la palabra que más utiliza es “aprender”.

Antonio / TVE

Antonio. 37 años. Almería. Profesor de dibujo. Tiene una relación amor odio con la costura. De pequeño no soportaba que su madre estuviera todo el día con la máquina de coser, porque era tiempo que perdía con él. Ahora no puede soltar la aguja. Se considera alegre, inquieto, muy sociable y reconoce que no le gusta estar sólo. Cose para su mujer, para su madre y para su hijo. Asegura que se ha convertido en el asesor de moda de toda su familia.

Eduardo / TVE

Eduardo. 23 años. Barcelona. Estudiante de Diseño de Moda. Decidió dedicarse al mundo de la moda cuando comprendió que no podía ser vedette. Recién titulado en Diseño de Moda, todas sus prendas tienen estampados que reproducen su cara. Para su colección se inspira en artistas como David Bowie y Boy George. Su punto fuerte es su infinita creatividad, le encantan los volúmenes y su patronaje le parece “exquisito”. Percibe la moda como “un show” y cree que la moda española está obsoleta.

Jaime / TVE

Jaime. 32 años. Valencia. Casado con una médica, con un hijo y otro a punto de nacer. Su familia se ha dedicado al bordado durante cinco generaciones. Empezó Ingeniería de Caminos porque le dijeron que “no se dedicara a la aguja que era un oficio muy duro”, pero finalmente se dedicó a su pasión: bordar. Es muy extrovertido, seguro de sí mismo y un poco desordenado. Suele diseñar vestidos a su mujer y, para él, se hace corbatas o pajaritas para ir conjuntados.

Luisa / TVE

Luisa. 43 años. Jerez de la Frontera. Ama de casa. De padre gitano, le gusta mucho el cante y el baile flamenco. Casada desde hace 18 años, tiene dos hijas de las que está muy orgullosa porque estudian mucho. Da clases de costura para principiantes a las vecinas de su barrio. Sueña con enseñar sus trajes de flamenca en la pasarela flamenca de Jerez, pero nunca ha conseguido reunir los 500 euros que cuesta la inscripción.

Mahi / TVE

Mahi. 27 años. Granada. Empleada de gasolinera. Estudió diseño de moda y trabaja, en la gasolinera de su familia. Le gusta vestir con una estética japonesa, con peluca de colores y ropa de vinilo hecha por ella, pero asegura que no es “cosplayer” ni sabe nada de Manga. Ella se siente única y no quiere fijarse mucho en otros para “no contaminar su creatividad”. Se considera una chica “normal” y, algunas noches, sueña que cose y diseña prendas.

Pa / TVE

Pa. 49 años. Ferrol. De familia de marinos (bisnieta, nieta, hija y hermana de Almirantes), esposa de Capitán de navío y madre de futuro marino, ha vivido en todos los puertos españoles siguiendo a su marido. Gracias a su madre aprendió a coser, para hacer con unos metros de tela vestidos de princesa, para ella y sus cuatro hijas (tiene seis hijos). Pa es la undécima de trece hermanos. Estudió Publicidad, pero jamás ejerció para poder dedicarse a su familia.

Sergio y Vicente / TVE

Sergio y Vicente. 31 años. Valencia. Son hermanos gemelos, casi idénticos, hasta el punto de que tienen un único teléfono porque: “tenemos los mismos amigos y nada que ocultarnos el uno al otro”. Son profundamente religiosos. Catequistas, asiduos al voluntariado, cantan en el coro de una iglesia. Todos los días cosen y rezan el rosario. Tienen un estilo muy propio a la hora de diseñar moda, basado en la corsetería, que contrasta con su estilo personal..

Shaoran / TVE

Shaoran. 32 años Cádiz. Coordinador de sastrería. Realiza labores directivas en la sastrería familia. Cambió de nombre por Shaoran, que significa en chino “pequeño lobo” porque no soportaba llamarse por su nombre. Asegura que no tiene amigos y que tiene un carácter raro. Viste con un estilo que denomina “preppy”, que consiste en ir con pantalones cortos y americana, “un estilo prepúber de colegio privado inglés, porque yo soy un poco Peter Pan”. Viste con tres colores diferentes que deben ser dominante, mediación y tónico.

Vanessa / TVE

Vanessa. 37 años. San Sebastián. Profesora de religión. Vanessa es profesora de religión. Estudió Ciencias Religiosas, porque Teología le parecía demasiado teórico y ella quería hacer lo más difícil: “enseñar bien a creer”. La familia es el pilar de su vida, tiene cuatro hijos (el pequeño de siete meses), una sonrisa perpetua y unos ojos que brillan de felicidad. Es autodidacta, todo lo que sabe de costura lo aprendió en Internet. Le encanta hacer ropa a sus hijos.