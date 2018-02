Uno de los nombres propios de las últimas semanas en el Real Madrid es Isco. El malagueño está desencantado por su papel secundario en el equipo. Pero Zidane está harto de que le pregunten por qué no juega más el jugador que en las primeras jornadas de Liga fue el más decisivo.

"Es mentira"

"Quiero a Isco y quiero que se quede toda la vida aquí. Y esto no va a cambiar. Es muy bueno, lo ha demostrado", dijo el francés, que llegó a decir que "es mentira" que haya pedido al club que Isco no continúe. "Me preguntas y te contesto para que se acabe el tema", dijo.

Cuando se le volvió a preguntar por qué pasaba por Isco, espetó visiblemente molesto: "¿Qué pasa con isco? ¿Qué pasa con los demás?".

"Cuando empiezo una cosa voy a muerte"

Zidane se mostró molesto con estas preguntas sobre su plantilla y volvió a mostrar su confianza en los jugadores. “Hace un tiempo me decían por qué no fichaba. Confío en mi equipo y siempre confiaré en mi equipo hasta el final. Cuando empiezo una cosa voy a muerte con lo que hago. Y creo en lo que hago", comentó.

Menos convencimiento mostró cuando se le preguntó por el partido del miércoles ante el PSG en la ida de los octavos de la Champions. ¿Por qué cree que el Madrid va a eliminar al PSG?, le preguntaron. “Yo no creo nada, lo que sé es que vamos a darlo todo. Nadie sabe lo que pasará el miércoles. Tenemos ganas de hacerlo bien, nada más. Concentrados primero en el partido de mañana para preparar lo del miércoles”.