Imagen histórica en la inauguración de los Juegos de PyeongChang

Historical moment as Korean athletes unite as one as they march into #PyeongChang2018

우리 선수들이 #2018평창 동계올림픽 개회식 선수 입장의 마지막을 장식했습니다. 감격적인 순간입니다!#OlympicTruce #Peace4me #평화올림픽 pic.twitter.com/p1G8tbf4W6