La atleta gallega Ana Peleteiro, que finalizó cuarta con un salto de 14.08 metros la reunión internacional de Madrid, compartió este viernes a través de su cuenta de Instagram una reflexión sobre cómo fue tratada durante su participación en el concurso.

"Ayer me fui triste de Gallur. Triste porque en España continuamos sin respetar los CONCURSOS y hasta que eso ni cambie... En fin. En 4 de mis 6 saltos, fui interrumpida con presentaciones, homenajes y música a altísimo volumen. Nunca me había pasado algo parecido en ninguna competición , pero lo que si que tengo claro es que en otros países las cosas se hacen de forma muy diferente", escribió, visiblemente molesta con el comportamiento de la organización.

"Físicamente ha ido mal porque me ha pasado una cosa que nos ocurre a los mujeres. Me ha venido el periodo en mitad de la prueba y me ha sacado de la competición porque he tenido que salir unos minutos", había comentado al término de la prueba a EFE la atleta española

Peleteiro agradeció el apoyo recibido por el público, que estuvo "genial", pero lamentó el trato del speaker (megafonía) hacía ella y el resto de competidoras de triple salto.

"El speaker muy mal. No hubo apoyo hacia mi en ninguno de los saltos y creo se le dio más importancia a otras cosas como presentaciones de carreras y homenajes. Todo eso es muy bonito, pero parece que se olvida de los deportistas que estamos compitiendo para hacer una mínima", confesó.