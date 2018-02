Cómo ha cambiado la tecnología el día a día de la sociedad

Desde que los avances tecnológicos e Internet entraron en nuestra sociedad, han sido múltiples las opiniones y los escritos sobre los pros y los contras de esta nueva era que cambia por completo nuestro día a día. Aunque es cierto que en muchos aspectos nos ha facilitado la vida, en muchos otros nos ha hecho esclavos de unos dispositivos de los cuales no podemos desprendernos.

Clara García nació en 1963 en A Coruña y vive actualmente en Madrid. Con 54 años a sus espaldas, vivió una infancia y una adolescencia que nada se parece a las de hoy en día. De hecho, recuerda con ilusión cuando llegó a su casa el teléfono fijo y como estuvo esperando, junto a su hermano Orestes, a que le pusieran línea para poder hacer la primera llamada.

Natalia Aguado, segoviana de nacimiento en 2001 y cursando primero de bachillerato, es una millennial en toda regla, que ha estado pegada a algún aparato electrónico desde que era bien pequeñita y admite que lo pasaría "un poco mal" si tuviese que estar un tiempo sin su smartphone.

Rutinas totalmente diferentes

En los años 80, y con 17 años, Clara tenía una rutina marcada durante la semana. "Me levantaba, desayunaba e iba andando al instituto". Cuando volvía, solía ponerse a estudiar para cualquier examen que tuviese y por la noche "veía un rato la tele o escuchaba a Goma Espuma por la radio antes de irme a dormir".

Una foto frente al espejo de Natalia, publicada en su red social. / @natalia_aguado8

Por otro lado, Natalia está más conectada a lo largo del día a los aparatos electrónicos. Aunque comenta que por las mañanas no suele mirar mucho el movil por falta de tiempo, "al irme a dormir suelo pasar más tiempo viendo Instagram, hablando por WhatsApp o viendo vídeos en YouTube". Pero los fines de semana lo primero que hace es "es encender el móvil, y pasar unos diez minutos en las redes sociales antes de levantarme".

Así quedábamos; así quedamos

Reunirte con amigos y la forma de fijar un plan también han cambiado con el tiempo. Clara nos cuenta que al no llevar encima un movil las 24 horas del día, el fin de semana anterior fijaban el plan de la siguiente semana, "y si había algún cambio llamábamos al teléfono fijo y ya está". Pero también apunta que llamar por teléfono era "muy caro". "Nosotros no podíamos estar hablando durante horas con amigos o con tu novio, no existía nada parecido a la tarifa plana que conocemos ahora".

Clara con su hermano Orestes en A Coruña. / Álbum familiar

Hoy en día, la cosa cambia considerablemente. "Siempre o casi siempre quedamos a través del móvil, ya que es la vía más sencilla para comunicarnos, y de esa manera, si surge algún contratiempo y no pueden acudir me lo comunican con antelación" dice Natalia, dejando claro lo fácil y cómodo que resulta actualmente comunicarte con una persona.

Cómo hacer un trabajo para el instituto

Internet nos ha facilitado mucho la vida y nos sirve, entre otras cosas, para buscar información rápida y veraz (a veces puedes encontrarte algún bulo) en cuestión de segundos. En los años 80, esta red no había llegado aún a los hogares y por lo tanto cuando Clara hacía un trabajo para el colegio "utilizaba libros de la biblioteca o la socorrida enciclopedia Espasa Calpe [la gran enciclopedia del siglo XX] y por último la inestimable ayuda de padre y madre" comenta la gallega.

Sin embargo, Natalia confiesa que normalmente utiliza Internet para hacer los trabajos porque es el medio "más accesible", por lo que suele olvidarse de las fuentes tradicionales de las que antes hablaba Clara.

Ventajas y desventajas de la era tecnológica

La mayor parte de la población mundial vive pegada a un aparato electrónico que puede ser muy útil, pero también adictivo y poco saludable. La pregunta es, ¿es mejor estar sobre informado o estar aislado? Clara aboga por un termino medio ya que "lo de antes era muy tedioso, sobre todo llamar por teléfono cuando te ibas de viaje".

Natalia y su hermana Carmen. / @natalia_aguado8

En este punto, recuerda que una de las veces que vino a Madrid a visitar a su novio, lo pasó realmente mal para contactar con sus familiares. "cuando llegué a la estación del Norte (Príncipe Pío), fui a una cabina para llamar a mi madre y avisar de que había llegado bien. Cuando fui a coger el teléfono me quedé con el auricular en la mano. Estaba roto. Tuve que ir hasta la siguiente cabina que estaba en Plaza España y me pasó algo parecido, solo que esta vez se quedó con mis monedas. Al final acabé en Sol después de un buen rato andando para encontrar una cabina que funcionase".

Por otro lado, Natalia estaría encantada de estar un poco más aislada del este mundo pero comenta que "actualmente y en la sociedad en la que vivimos es casi imposible". Aun así, admite que se sentiría un poco "vacía" si tuviese que prescindir de su teléfono móvil ya que está "acostumbrada a él".

Deterioro de las relaciones

Ambas están de acuerdo en que las nuevas tecnologías, los móviles, tabletas, ordenadores y demás aparatos electrónicos, han cambiado de forma negativa las relaciones entre las personas. Clara ha manifestado su claro descontento con el concepto de amistad que se tiene hoy en día.

Clara junto a un caballo en los bosques gallegos / Álbum familiar

"Ahora los más jóvenes están conectados 24 horas al día, contándose tonterías y enfadándose por tonterías, porque están todo el rato hablando. Eso es muy aburrido y eso al final acaba con las relaciones. Yo veía a mis amigas de fin de semana en fin de semana y ahí nos contábamos las cosas. No teníamos esa necesidad que hay ahora de estar contándolo todo constantemente".

En esta misma línea, Natalia corrobora un poco lo que Clara explicaba. "Ahora se tiene más contacto vía internet que en persona". Además, comenta que cuando queda con sus amigas "intento no usar mucho el móvil pero en momentos puntuales reviso a ver si tengo alguna notificación y si es urgente contesto, si no, no".