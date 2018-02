El 'archivo de ETA' ya está en España

Los efectos incautados a ETA durante 20 años de investigación policial y judicial en Francia, lo que se conoce como el archivo de ETA ya se encuentran en nuestro país. Son documentos, armas y efectos incautados a la ya ex organización terrorista que se han ido acumulando en Francia y que ha están en poder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El traslado, que se ha mantenido en secreto por medidas de seguridad, se ha realizado entre los días 5 y 6 de febrero mediante un convoy de camiones de la Guardia Civil que viajó escoltado por una unidad del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Benemérita y por una patrulla de la Gendarmería francesa. La operación Mémoire vivante se realizó siguiendo el criterio establecido por ambas partes.

Hay alrededor de 50 sumarios instruidos por la justicia francesa que ya están concluidos, los sumarios de mayor relevancia en los últimos años. También hay dispositivos informáticos de gran capacidad de almacenamiento que incluyen datos relevantes sobre el funcionamiento de ETA, decisiones estratégicas, autocríticas sobre la realización de atentados terroristas, notas internas sobre la organización armada, información sobre potenciales objetivos y datos sobre la extorsión, lo que se ha conocido como impuesto revolucionario.

Agentes franceses examinan armamento de ETA en Saint-Pee-sur-Nivelle en una imagen del 8 de abril de 2017. / IROZ GAIZKA/AFP/Getty Images

Más de 300 armas

En cuanto a las armas, hay más de 300 de todo tipo. Hay pistolas, revólveres y lanzagranadas, armas que van a ser objeto de estudios balísticos para intentar esclarecer atentados que han sido cometidos en España.

Ese el el objetivo de este traslado. Intentar resolver judicialmente crímenes de ETA que no están resueltos. El objetivo no va a ser sencillo. Los expertos de los servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil son conscientes de las enormes dificultades de encontrar nuevos indicios en casos en los que no existen pruebas directas, además del esfuerzo que supone analizar y revisar toda esta información de nuevo.

Los documentos y efectos del archivo de ETA van a ser guardados en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que está en Vitoria.