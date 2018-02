Ernesto Valverde afirmó que su rival este domingo (16.15 horas), el Getafe, "siempre vende cara su derrota", además de asegurar que lo "más importante" será "cambiar el foco" tras haber conseguido este jueves clasificarse, por quinto año consecutivo, para la final de la Copa del Rey.

El extremeño, que reconoció las virtudes del equipo de Pepe Bordalás, explicó que para el Barça es un partido "que tiene su peligro". "Por el rival, por la hora y por nuestra situación, porque venimos de jugar el jueves y de clasificarnos para una final", avisó el 'Txingurri', que pidió el apoyo del Camp Nou hasta en dos ocasiones. "Es importante que nuestro público esté con nosotros", espetó.

Preguntado por el posible once, Valverde fue esquivo con la prensa. "No voy a decir nada al entrenador rival. Públicamente no solemos dar pistas. Es un absurdo. Él no lo dice y yo tampoco se lo voy a decir a él", añadió al ser preguntado si Piqué será titular o comenzará, por primera vez, el colombiano Mina.

"Ya el otro día pudo tener algunos minutos y él está listo para jugar igual que los demás. Ya dio el primer paso de debutar, fue poco tiempo, pero esto no para y estamos inmersos en competiciones importantes y se tiene que habituar a eso", dijo sobre el zaguero internacional.

Además, otra de las novedades para este domingo es el regreso de Ousmane Dembélé. "No sé el protagonismo que tendrá de aquí al final de temporada, pero dependerá de su trabajo. La verdad es que tenemos puestas muchas esperanzas en él. Esperemos que ahora nos pueda ir aportando cosas. Está bien, lleva tiempo entrenando con el grupo y pensamos que el partido de mañana es un buen día para estar", comentó.

