Marcelo: "Creo que Neymar jugará algún día en el Real Madrid"

El lateral izquierdo brasileño del Real Madrid ha asegurado que cree que "algún día" su compatriota Neymar jugará en el Real Madrid. Lo hizo en una entrevista concedida a Esporte Interativo y que se publica a pocas horas de uno de los partidos más esperados del año: el Real Madrid - PSG.

"Neymar encajaría, seguro. Sería bueno que venga al Real Madrid. En mi opinión los grandes jugadores tienen que jugar en el Real Madrid y creo que Neymar algún día jugará en el Real Madrid"

El partido ante el PSG

"Creo que sí porque todo el mundo está esperando ese partido. El partido donde está el París está muy bien, está en evidencia. Tiene un gran equipo, un gran elenco y el Real Madrid, por el nombre que tiene, por la historia que tiene, creo que va a ser un partido que todo el mundo va a querer ver".

"Cristiano no está descontento"

"Creo que no porque si estuviese descontento no estaría aquí. Él hace todo para ayudar al equipo. Es un tipo maduro, que tiene una fuerza muy grande dentro del Real Madrid y hace todo para ayudar al equipo. Creo que no está descontento. Todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer y lo que ha hecho, la historia que ha hecho dentro del Real Madrid. Creo que no está descontento".