Quico Catalán: "Nadie puede entender lo que ha pasado"

Tras la polémica surgida en el derbi valenciano entre Valencia y Levante UD, en el cual el colegiado Medié Jiménez se equivocó en dos decisiones que perjudicaron claramente al equipo granota.

Minutos más tarde, tanto el entrenador del equipo Juan Ramón López Muñiz como el presidente Quico Catalán pasaban pasaban por los micrófonos de la Cadena SER para dar su punto de vista.

El entrenador no quería hacer sangre con la mala actuación arbitral, pero también se sentía en el derecho de defender el trabajo de sus futbolistas. "En una situación como la de hoy no puedo decir que no voy a opinar, soy la cabeza visible de lo que siente el vestuario".

El presidente Quico Catalán consideró inexplicable lo sucedido en Mestalla. "Nadie lo entiende, no puede entenderlo nadie. Son seres humanos y todos pueden equivocarse, pero son dos decisiones, sobre todo la primera que nos ha impedido ponernos por delante, que nos han perjudicado".

Catalán tampoco quiso señalar claramente al colegiado y se dedico a decir lo que había sucedido de una manera muy educada. "Nunca hablo de los árbitros, no lo hago desde que descendimos hace dos años en La Rosaleda, y fue algo similar. Lo de hoy creo que es algo que ha sido muy determinante respecto del resultado. Creo que desde el respeto y la coherencia se pueden decir las cosas como son".

Por último reconoció que ningún integrante de la directiva del Valencia se le había acercado a comentarles algo al respecto. "No hace falta que nadie del Valencia nos haya venido a decir que nos han perjudicado, todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Al Levante Unión Deportiva hoy le han perjudicado".