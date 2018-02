Elsa Artadi: "En ningún caso vemos a Puigdemont como presidente simbólico"

La portavoz de Junts per Catalunya (JuntsxCat), Elsa Artadi, ha afirmado que su formación no considera "en ningún caso a Carles Puigdemont como presidente simbólico" y ha añadido que "no entendemos que se esté hablando de planes B cuando hay un único candidato y es el del Parlament".

En una entrevista concedida al diario Ara, Elsa Artadi indica que JuntsxCat, no sólo no desea que Puigdemont pase a ocupar un cargo simbólico, sino que considera que tiene que ser un presidente "ejecutivo" y que debe estar "legitimado" y poder "mandar", es decir, "en ningún caso tiene que ser una cosa simbólica".

Preguntada sobre si se puede gobernar desde Bruselas (Bélgica), que es donde reside actualmente Puigdemont, Elsa Artadi apunta que "ya iremos viendo cómo vamos actuando paso a paso" si bien "se puede hacer de todo desde todas partes", ya que ahora mismo "estamos en una legislatura desde Madrid".

Sobre la propuesta para modificar la Ley de presidencia y del Govern para prever una investidura delegada o telemática, Artadi explica que tiene como finalidad poner por escrito lo que ya se pretendía hacer el pasado día 30 puesto que el reglamento del Parlament no impide este tipo de investidura.

Después de que ayer la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pidiese "rigor" y no crear falsas expectativas, la portavoz de JuntsxCat señala que la reforma de la mencionada ley o del reglamento del Parlament no es una falsa expectativa. "Es evidente que se tiene que decir la verdad ", admite la portavoz de JuntsxCat, pero "la pregunta es si el Parlament tiene legitimidad para actuar" y si "es soberano o no".

Por lo que respecta a los comentarios aparecidos en algunos medios y por parte de algún dirigente político cuando se apuntó que ella podía ser investida presidenta en lugar de Puigdemont, Artadi ha lamentado que haya gente que "piensa como si estuviésemos a mediados del siglo XX y con una actitud machista".