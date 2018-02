Sito Alonso: "Me he equivocado al ser tan permisivo"

Este lunes, Sito Alonso, ex entrenador del Fútbol Club Barcelona, rompió su silencio tras ser destituido en Què t'hi jugues! El entrenador madrileño habló muy claro de su estancia en el club catalán.

"Me he equivocado al ser tan 'permisivo' con el proyecto que teníamos que hacer y no abandonar esta situación para pensar en mi mismo. Por ejemplo con Rice, que yo podía haber echado mano de él pero entre todos decidimos que no cumplía los valores del proyecto", afirmó.

De cara al rechazo de Jasikevicius por el puesto, Alonso se mostró enigmático. "Si Saras tuvo la oferta y no vino, yo ahora como entrenador que lo ve desde fuera, me pregunto ¿por qué? Mejor que él nadie conoce la casa y no tiene ninguna necesidad de entrenar al Barça porque tiene una posición fantástica para elegir lo que quiere hacer".

Sito Alonso, durante la entrevista / Cadena SER

Sito Alonso también dejó claro que el pidió fichar al base que tuvo en Baskonia. "El base que yo creía que tenía que estar en el Palau era Shane Larkin. No solo por su juego, también por su carácter y desparpajo...y con él y Heurtel, a lo mejor no estaríamos hablando".

Más tarde, reiteró la necesidad de un jugador de la calidad de Larkin. "Pensaba que faltaba una estrella y Larkin lo es. Nadie estaría más feliz que Navarro si tuviera una estrella a su lado que pudiera eclipsarle en algún momento determinado. Si no se ha podido es porque la situación no lo permitía".