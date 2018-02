El 'zasca' de Lydia Bosch a Toñi Moreno: "Odio contar cosas de la serie"

Toñi Moreno recibió este domingo en Viva la vida a Lydia Bosch y Elena Rivera, madre e hija en la nueva serie que Telecinco estrena este miércoles en prime time: La verdad, .

Se trataba de una entrevista que tenía como único fin promocionar esta producción. No había margen para el error o la improvisación. Sin embargo, la conversación le valió a la presentadora para recibir un corte de la mismísima Lydia Bosch.

Todo empezó cuando Toñi le preguntó a la veterana actriz por su papel en la serie. "Bueno, es una madre...", empezó diciendo Lydia. Antes de que pudiera desarrollar su respuesta, Toñi volvió a insitir en la misma pregunta. "Pero, ¿cómo es interiormente? ¿Es feliz?".

Tras una breve pausa, Bosch le soltó lo siguiente: "Mira, ¿sabes qué me pasa? Que yo odio contar las cosas de la serie. Me enfada mucho".

"Oye me acabas de dar un corte. ¡Zasca!", dijo entonces la presentadora. "Escuchadme una cosa, hacía tiempo que nadie me daba un corte como el que me acabas de dar".

Rápidamente, Lydia Bosch le quitó hierro al asunto riéndose de la situación y se fundió en un abrazo con Toñi Moreno. "Cuando hay que hacer promoción, yo soy muy mala porque o lo cuento o no lo cuento. Y hay tramas y personajes de los que no puedo contar mucho", aclaró entonces la actriz.